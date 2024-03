El accidente doméstico que sufrió Flor de la V

Flor de la V cerró este viernes una nueva semana en Intrusos haciendo un fuerte descargo por una particular que situación que vivió el día anterior, jueves. Indignada, se prestó a los espectadores del programa para relatar el accidente doméstico que sufrió por la noche.

"Me llevé una puerta por delante, y el dedo chiquito del pie, me lo saqué de lugar. Siempre me había golpeado pero nunca me pasó a este nivel", comenzó relatando Flor de la V ante la atenta mirada de sus compañeros de programa.

“La gente dice: ‘¿qué pasa que está sentada?’ Sí, señora, ayer tuve un accidente doméstico, en mi casa, a la noche. Por eso estoy sin tacos”, detalló. Igual, con una pizca de su habitual humor, bromeó autoproclamándose "La maldita lisiada", apodo que rememora a uno de los momentos icónicos de la telenovela María la del barrio.

¿Qué pasó entonces? Una vez que Flor de la V se sacó el dedo de lugar, necesitó ir de manera urgente a una guardia para recibir asistencia médica. Sin embargo, cuando muchos creían que el peligro pasaría, la situación terminó por agravarse más.

Lo cierto es que la famosa nunca logró ser atendida. “Fue toda una odisea porque me fui al hospital ayer a la noche con el pie hinchado, estuve una hora esperando, no me atendieron y me fui a mi casa”, disparó la conductora enfurecida con el episodio vivido.

“Es una vergüenza, porque no quiero ni mencionar lo que pago de medicina prepaga, pero es una vergüenza. Es una vergüenza que pasen cosas como esas…imagina la gente que ni puede ni pagarlo y no tiene acceso a la salud”, siguió.

Flor de la V condujo todo el programa de Intrusos sentada.

De todas formas, a pesar de no ser atendida en el hospital, está claro que Flor de la V pudo tratarse su lesión en el pie porque fue a un centro privado y allí su panorama mejoró. Pero aún así evidenció lo colapsado que está el sistema médico en nuestro país y la necesidad de llamar a un profesional de manera particular para estos casos extremos.