El panelista estrella del programa de Carmen Barbieri que amenazó con renunciar

Por cuestiones de salud que la llevaron a una operación, Carmen Barbieri está desde hace algunos días ausente de Mañanísima (El Trece), y el reemplazo de la conductora generó una tensa interna entre los panelistas del programa, a punto tal de que trascendió que Diego Ramos amenazó con renunciar.

En LAM (América), al referirise a la situación en el magazine por la falta de Carmen Barbieri, Yanina Latorre explicó: "Tuvo que hacerse una operación, y en su panel el más estelar es Ramos. Igual cuando se armó el programa nunca habían hablado quién iba a conducir en caso de que ella no estuviera. Pero, una vez faltó Barbieri porque se quedó sin voz y se la dieron a Diego, fue como algo natural. Ahora la semana pasada, cuando Carmen comenzó a faltar se lo volvieron a dar a él, pero hasta el lunes".

Luego, sobre el motivo que generó el enojo de Diego Ramos, la integrante de LAM explicó: "Y es que el martes Diego tenía pedido el día por una cuestión personal desde hacía tiempo, pero al faltar ese día ya apareció en la noche un posteo de el Pollo (Álvarez) donde anunciaba que iba a conducir ‘Manañísima’. La producción estuvo floja porque todos se enteraron por Twitter, hubo un poco de descontento en el panel, pero había quedado ahí".

Diego Ramos, envuelto en rumores de tensión en Mañanísima. Foto: Captura de video El Trece.

Pero las idas y vueltas por el reemplazo de Carmen Barbieri no terminaron ahí. "Hoy Ramos le escribió un Whatsapp a la producción y les preguntó quién iba a conducir. Cuando le dijeron que Álvarez, respondió que entonces él no iba, y le dijeron que no fuera. El planteo era cómo quedaba él si ya había conducido y después ponían a otra persona. Igual al final fue y estuvo ahí, pero sin remarlo", contó Yanina Latorre.

El Pollo Álvarez, uno de los reemplazantes de Carmen Barbieri en la conducción de Mañanísima. Foto: Captura de video El Trece.

Poco después, la panelista a través de su cuenta de X aseguró que el actor quiso renunciar al ciclo que capitanea Carmen Barbieri. "Diego Ramos amenazó con renunciar. Está sentado en el lugar del conductor. No fue el Pollo. Ahora el que está enojado es el Pollo Álvarez", remarcó Latorre.

No está claro qué sucederá en los próximos días con Diego Ramos, mientras Carmen Barbieri completa su recuperación para volver a ocupar su rol de conductora.