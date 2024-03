Denisse rompió las reglas en Gran Hermano y podrían expulsarla

Denisse González vive horas de tensión en Gran Hermano desde que se enteró de que irá directamente a placa tras haber recibido la fulminante. Y la situación de la participante se complicó aún más luego de que en las redes detectaran un comentario fuera de lugar que va en contra de las reglas del juego.

“A Isabel (De Negri) la sacaron por mucho menos”, advirtieron en Twitter al hacer notar la grave infracción que cometió Denisse mientras charlaba entre susurros con su noviecito dentro de la casa, Bautista Mascia.

¿Qué hizo “Denu”? Filtró información del afuera al explicarle al uguayo por qué tiene tanto miedo de irse de Gran Hermano en la próxima gala de eliminación luego de haber sido fulminada por Juliana “Furia” Scaglione.

“¿Por qué la gente te sacaría?”, le preguntó el joven, mientras estaban recostados en la cama. Y ella lanzó: “Porque ella (Furia) es la gente". Cabe recordar que Denisse González estuvo más de un mes fuera de la competencia, a la que volvió gracias al Golden Ticket que la producción le habilitó tras el repechaje.

Denisse González fue fulminada en Gran Hermano. Captura TV.

La definición de Denisse generó tal revuelo entre el fandom de GH que incluso Santiago del Moro propuso una encuesta desde sus historias de Instagram para decidir si la jugadora debía ser sancionada o no por hablar de más con Bautista.

Por el momento, las opiniones se encuentran divididas entre los que opinan que la participante debería ser castigada, ya que la expulsión sin valija de Isabel de Negri la debería haber alertado sobre las consecuencias de romper el aislamiento con información que puede modificar el juego. Aunque hay otros que sostienen que el comentario de la rubia no fue tan grave.

Santiago del Moro abrió a votación el asunto de la infracción de Denisse en GH. Instagram.

Furia explicó por qué fulminó a Denisse en Gran Hermano

Pasada la medianoche del miércoles y luego de la gala de nominación signada por la fulminante a Denisse González, GH finalmente mostró al aire el paso de Furia por el confesionario en el que explicó el motivo de su decisión de jugar con esta carta fuerte que se puede usar sólo una vez en el juego.

"El que no arriesga no gana. Es una persona que dijo que vino a jugar, pero está divulgando más de lo que sabe. Básicamente de los repechajes que entraron algunos entraron para ayudarnos y otros no. Denisse entró para el grupo de los Bros, estuvo bajo el ala de Licha", contó Juliana. Furia contó sus motivos para fulminar a Denisse en GH. Captura TV.

"Para mí es un caracol y creo que hay gente que se lo merece más. Sé que la gente no la va a votar, por eso me la juego. Mi idea es que los caracoles estén fuera de la casa. Quiero que la gente esté en la casa porque la valore, no porque dice que es estratega y demás”, agregó.

Y Furia cerró, dura con Denisse: “Dijo que entró a jugar sola, por eso esto es para ella. No me olvido de lo que dijo de mí en el pasado".