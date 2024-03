El trago preferido de Taylor Swift que se volvió a poner de moda

En el mundo de las celebrities, las tendencias van y vienen. Pero hay una cosa que parece no pasar de moda: el buen gusto de Taylor Swift. La cantante, compositora y empresaria no solo es conocida por su talento musical, sino también por su estilo y, en las últimas semanas, volvió a imponer tendencia pero no por su música sino por su gusto a la hora de elegir tragos.

En los últimos años, Taylor fue vista disfrutando de una variedad de cocteles, desde el clásico gin tonic hasta el refrescante mojito. Sin embargo, hay una bebida en particular que parece haber ganado su fanatismo: el French Blonde.

Este cocktail, que se hizo popular en la década de 1920, combina ginebra, Lillet Blanc y licor de flor de saúco, creando una bebida cítrica y floral con un toque de dulzura.

El French Blonde: un clásico renovado

El French Blonde no es una bebida nueva, pero gracias a Taylor Swift experimentó una explosión de popularidad. En los últimos meses, las búsquedas en internet para la receta del trago aumentaron considerablemente, y los bares de todo el mundo empezaron a incluirlo en sus cartas.

French Blonde, el trago favorito de Taylor Swift

¿Por qué el French Blonde?

Además de ser dulce y refrescante, el Frech Blonde es relativamente fácil de preparar, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes no son expertos en coctelería. Pero quizás la razón más importante por la que Taylor Swift ama el French Blonde es porque es un clásico. Es una bebida que resistió el paso del tiempo y que nunca pasa de moda.

French Blonde, el trago preferido de Taylor Swift

Cómo preparar el French Blonde que le gusta a Taylor Swift

Ingredientes:

- 60 ml de ginebra

- 60 ml de Lillet Blanc

- 30 ml de licor de flor de saúco

- 15 ml de jugo de pomelo

- Hielo

- Rodajas de pomelo para decorar

Preparación:

- Agregá todos los ingredientes a una coctelera con hielo.

- Agitá bien hasta que la coctelera esté fría.

- Colá la bebida en una copa de martini fría.

- Decorá con una rodaja de pomelo.

- ¡Poné un disco de Taylor y disfrutá!