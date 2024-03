Beto Casella disparó una picante acusación contra una de las máximas figuras de LN+

Durante un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Beto Casella no dudó en disparar una picante acusación contra Luis Majul, una de las máximas figuras de LN+, por considerar que el periodista "copia" la estética de Bendita (El Nueve).

Consultado sobre el tema por un cronista del programa de espectáculos que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Beto Casella inicialmente deslizó sobre el entuerto con Luis Majul: "Sí, yo la verdad es que no veo La Nación +, pero mucha gente me mandó posteos de la artística y la cierta estética del programa de Majul. Si lo hizo un día como chiste... ahora si es una idea nueva, están flacos de ideas porque se parece mucho a Bendita".

Acto seguido, Casella disparó contra el conductor de LN+ al remarcar con un tono irónico: "Para hacer Bendita, hay que tener gracia".

Sumando otro argumento, Beto Casella cuestionó el tono del ciclo de Luis Majul al explicar: "LN+ no se caracteriza por el humor. Hacen muy bien otras cosas, pero el humor, la ironía, el desparpajo, la sutileza desde la ironía, no es lo de La Nación+; y menos lo de Luis Majul a quien le tengo mucho aprecio, pero no va".

Luis Majul, en la mira de Beto Casella. Foto: Captura de video LN+.

Redoblando el sarcasmo contra Majul, Casella esbozó: "Por ahí lo engañaron y fue un productor que le dijo 'tengo una idea bárbara de estética y le vendió la nuestra y le están robando la plata'", agregó.

Finalmente, Casella advirtió que en caso de que el ciclo de LN+ persista en las similitudes con Bendita, él va a aparecer ante cámaras imitando a Majul.