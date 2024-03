El pifie de Santiago del Moro en Gran Hermano que causó polémica y se viralizó

La última gala de eliminación de GranHermano fue una noche llena de tensión y nervios dentro de la casa y Santiago del Moro, desde el estudio de Telefe, transmitió ese mismo clima cometiendo algunos llamativos errores en la conducción del show.

Si hay una persona que se pone al hombro el tanque de Gran Hermano es Santiago del Moro, pero en la emisión del domingo 10 de marzo, el presentador metió la pata al aire en más de una oportunidad en diversos momentos clave de la velada que terminó con la eliminación de Sabrina Cortez con más del 60 por ciento de los votos.

¿Qué le pasa a Del Moro? Esa era la pregunta que flotaba en las casas hacia el final de la transmisión, luego de ver los pifies del conductor, que empezó mostrando la planilla del rating desde su celular, en vez de compartir una historia, siguió subiendo mal una encuesta y remató con un lapsus al anunciar que Bautista Mascia había sido salvado por el público.

“Quien continúa en la casa por decisión del jurado…”, se equivocó Santi, desconcertando a los hermanitos y al público. “Pará, pará… porque la vez pasada dije lo mismo… ¿quién es el jurado, acá? El supremo, la gente, es lo mismo… El jurado es la gente, acá”, la remó el conductor, de inmediato.

Minutos más tarde, Santi explicó a qué se había debido este error al aire: “Les cuento por qué dije jurado, el año pasado me pasó lo mismo. Yo hacía hace muchos años un programa que se llamaba Soñando por bailar 2, duró muy poco, competíamos con Gran Hermano”. Y completó: “Lo que son las cosas de la vida cuando las soñás… yo soñaba con hacer este programa”.

Lo cierto es que Del Moro logró sortear la gala sin más lagunas, dando a entender que, a pesar de que faltan unos meses para el final del reality de Telefe, está extenuado con las largas jornadas, a las que se suman los madrugones por su programa en La 100, El club del Moro.

Santiago del Moro tuvo una noche llena de confusiones en la gala del 10 de marzo. Captura TV.

Santiago del Moro se defendió de las críticas

A mediados de febrero, Santiago del Moro le respondió a Jorge Rial, quien lo había criticado por su desempeño al frente de GH. “Si les gusta lo que hago bien y si no, no me importa. Con mi trabajo me alcanzó para tener el programa más escuchado de la radio... si lo hago bien o mal... qué sé yo, para gustos los colores”, arrancó Del Moro ante el cronista de LAM.

Convencido de cómo está llevando adelante su trabajo en Gran Hermano, el conductor aseguró que las críticas no lo afectan. “No me interesa gustarle a nadie, no me cambia en nada porque cuando hacés un programa donde estás tan expuesto, en vivo, tan visceral y donde se manejan tantas pasiones, no me importa”, dijo, e indicó: “Yo me siento súper reconocido”. Del Moro le respondió a Jorge Rial por su desempeño como conductor de GH.

Sin embargo, Del Moro se mostró picante a la hora de diferenciarse del resto de los animadores. “Yo no fui la segunda marca de ningún conductor como fueron muchos”, lanzó, dando el tema por cerrado.