Laurita Fernández reveló quién fue la famosa que la hizo llorar en los camarines

Laura Fernández estuvo recientemente en LAM (América). Allí, la conductoria recordó su mediática pelea con Nacha Guevara en el Cantando 2020 (El Trece). “Primer programa del Cantando, la bardean Moria (Casán), Nacha... Nosotros estábamos en una Creamfields, que teníamos que manejar 200 cosas, en pandemia... Era todo un bolonqui. Arrancamos el programa y la empiezan a bardear ellas”, recordó el conductor Ángel de Brito, a modo de introducción de la recordada escena.

"Para mí era muy incómodo, para ella obviamente más porque son dos señoras grosas del espectáculo. La ningunearon con que era coconductora, que no estaba para esto, Nacha con otra cosa...", continuó de Brito. "Como si para mí hubiera sido un insulto que me digan coconductora. Pero era la manera que tenían...", indicó Fernández. "Me acuerdo que al otro día hiciste el programa como que hubiera pasado un tren y seguiste para adelante", dijo Ángel, a lo que Laura resaltó: "Ese día llegué al camarín y me puse a llorar".

"Yo no lo quería contar, pero ya que lo decís...”, expresó de Brito. "Se fue a llorar al camarín, pero estábamos en pandemia y nadie se podía acercar mucho”, resaltó Ángel. "En ese momento estábamos cerca y yo sentía que virtualmente me querías dar la mano, pero estábamos lejos. Era esa época de guardar distancia de dos metros...", cerró Laurita en relación al tema.



Laura tuvo un cortocircuito con Nacha Guevara

Ya con el paso del tiempo, Guevara modificó su postura. Sobre esto, Fernández reconoció: "Igual después me hizo un regalo, como que reculó. La pasé pésimo, aparte la tenía a una productora del programa hablándome en la cucaracha y que me decía: ‘Tranquila, tranquila...’. Y yo no sabía si contestarle o no. Después hubo otra en que se mandó una y le contesté. Me defendí, me puse medio patotera... Fue como muy fuerte".

"Lo que pasa es que es larga la lista de novios...”, había dicho Nacha en agosto de 2020, a lo que Laurita le respondió de forma tajante: "¿Lista de qué? ¿Perdón?".



Nacha tuvo un cruce con Laurita

"Pensé que tenías sentido del humor”, dijo Guevara para calmar las aguas. Sin embargo, Fernández replicó: "No me pareció gracioso. En todo caso, me pareció bastante desubicado". Por suerte, con el paso de los años, la cosa se calmó.