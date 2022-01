Por qué a Laurita Fernández la bocharon y la sacaron de la novela de Tini Stoessel: "No les gustó que..."

Laura Fernández tuvo una infancia donde desde el primer momento disfrutó de unos de sus pasatiempos favoritos como lo es la música y el baile. Actualmente es su profesión, y todos los trabajos por los que ha pasado fueron referidos a eso.

La blonda fue participante de uno de los programas más vistos de la televisión argentina, como lo fue “Showmatch” y sus ediciones de “Bailando por un sueño”. Demostró arriba del escenario sus cualidades como bailarina, dejando a más de una persona sin palabras al momento de su despliegue en las tablas.

Sin embargo, no todo fue color de rosas en su carrera profesional. Años atrás, Laurita realizó un casting para entrar a “Violetta”, la novela protagonizada por Tini Stoessel y dirigida hacia un público adolescente. En esa oportunidad, se llevó una grata sorpresa que no resultó nada agradable.

Fernández habló sobre aquel hecho que la dejó analizando durante varios días. Al respecto confesó: “Una semana antes de arrancar me llaman y me dicen que no iban a querer contar conmigo, y después averigüé y me enteré que fue porque se habían dado cuenta de que había estado en ShowMatch y no me querían por eso”.

A pesar de este rechazo y sentirse discriminada por la producción de dicha novela, Laurita no se dejó manipular y continuó trabajando con sus proyectos laborales. Porque a pesar de las adversidades que se le impusieron, nunca bajó los brazos.

Cabe recordar, que la conductora también fue parte de “Combate”, donde se destacó como la coreógrafa de uno de los equipos participantes. Allí también desplegó sus cualidades en el mundo del deporte y el entrenamiento físico, otros de los hobbies de la modelo.

Pero su momento con mayor popularidad se dio, sin dudas, en la pista de Showmatch. Gracias a Marcelo Tinelli, Laurita Fernández fue reconocida por el mundo entero por sus dotes de bailarina. Durante ese ciclo televisivo también conoció el amor, por su relación con Federico Hoppe durante unos pocos meses.

En la actualidad, se desempeña como conductora y ha manifestado en distintas ocasiones estar muy cómoda en su lugar de trabajo. En cuanto a su vida amorosa, está distanciada su última pareja, el actor Nicolás Cabré, pero siempre están presentes los rumores de una posible vuelta y apuesta al amor.