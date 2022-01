Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: las diferencias en la crianza de un hijo

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli están más enamorados que nunca. Desde hace años, ambas celebridades continúan apostando por su romance. Aunque han tenido varios tropiezos en el camino, aún se mantienen muy unidos.



Al haber tenido hijos con sus ex parejas, la modelo y el conductor saben muy bien como crian a un nuevo integrante de la familia. Y así lo han demostrado desde que Lolo Tinelli llegó a sus vidas en 2014.



Sin embargo, no siempre coinciden en la forma de criar al más mimado de la casa. Como toda pareja, pueden llegar a tener varias diferencias en muchas cuestiones y por supuesto, en enfrentarse por dicho motivo.

Fuente: instagram - marcelotinelli

¿Cómo crian Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli a Lolo?

Al tener sólo siete año, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli siempre están muy atentos a su hijo más pequeños. Sin embargo, intentan dividir parte de su tiempo y energía en sus hijos mayores, quienes también necesitan de la atención y el cariño de sus padres.



Aún así, Lolo Tinelli es el único hijo que tienen en común. Por lo tanto, deben ponerse solo de acuerdo sobre la crianza del niño. Esto se debe a que los demás integrantes de la familia fueron fruto de su relación con sus ex parejas.



Las personas que tienen hijos sabrán que no es fácil criarlos. Por lo tanto, ambas celebridades han tenido enfrentamientos por este motivo. Aunque siempre intentar resolverlos por el bienestar del pequeño.



Mientras Marcelo Tinelli está constantemente en las redes sociales y deja que sus hijos tengan vidas más mediáticas, Guillermina Valdés prefiere que sus hijos tengan una vida más reservada y alejada de las cámaras.



Por este motivo, se sabe muy poca información sobre los hijos que tuvo la modelo con Sebastián Ortega. Durante mucho tiempo, la argentina prefirió que Lolo Tinelli no apareciera en las redes sociales y televisión. Sin embargo, dio el brazo a torcer y dejó que su pareja mostrara al pequeño en ShowMatch.



Por otra parte, la modelo tampoco quiere que su hijo pase mucho tiempo viendo el celular. Esto se dificulta cuando el niño ve a su padre trabajando con su smartphone, el cual está la mayoría del tiempo en sus manos.







Para Guillermina es importante que Lolo disfrute su vida y esté lo más alejado posible de la tecnología. De esta manera, la modelo no deja que el pequeño utilice el celular más de 30 minutos por día.



En más de una oportunidad, ha compartido videos donde se la ve jugando a diferentes juegos de mesa en familia y con su hijo más pequeño. Allí también se puede ver a Marcelo Tinelli, quien a pesar de algunas diferencias, intenta apoyar los planes de crianza de su pareja.



¿Qué opinas sobre la crianza de Lolo?