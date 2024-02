El ex de Fátima Flórez contó cómo vive el duelo de su separación

A Norberto Marcos le tocó vivir un duelo distinto y muy peculiar tras su separación de Fátima Flórez. Porque al poco tiempo de terminar su relación de más de dos décadas con quien había sido su pareja y su socia comercial, el hombre debió enfrentar el hecho más duro: el noviazgo de la imitadora con Javier Milei.

Si algo le faltaba a Marcos para sumirse en la negrura era ver la cara de Fátima Flórez multiplicada al infinito junto al presidente libertario en las redes, revistas, portales y programas. Y hoy, pasado el peor momento, el ex marido de la humorista contó cómo fue atravesar todo eso.

Es que, en los últimos días, Norberto Marcos y Fátima Flórez volvieron a verse cara a cara, en la entrega de los premios Estrella de Mar, en Mar del Plata, donde ella se presenta a sala llena en una temporada en la que el público arde por verla como Primera Dama.

Lo cierto es que el productor teatral volvió al ruedo con una nueva obra y hoy dice que, al menos arriba del escenario, no siente la falta de su ex a quien incluso le eligió el nombre cuando arrancó su carrera. “En el escenario, no la extraño porque tengo unos artistas maravillosos, que están haciendo una obra genial y me llena el alma”, contó en Mañanísima.

A meses de estrenar su soltería Fátima Flórez empezó a salir con Javier Milei. Instagram Fátima Flórez.

Pero Norberto se sinceró: “Al principio fue muy duro, con mucho despliegue periodístico alrededor de nosotros… Esto tomó una notoriedad y una envergadura, que me tomó muy de sorpresa porque no solo tuve que enfrentar el dolor de la pérdida amorosa, de la pérdida del trabajo, de la pasión”.

El reencuentro de Norberto Marcos y Fátima Flórez

¿Y cómo fue ese reencuentro con Flórez que quiso evitar sin suerte? “Fue muy shockeante, fue muy inesperado”, recordó él. Y relató: “Yo me fui por una puerta de atrás para no encontrarnos, para no incomodar. Fátima había entrado por la otra puerta de la otra punta y yo pensé que iba a salir por esa misma puerta”.

“Incluso hay una cámara que me para y me dice que la vaya a buscar. Cuando me decido a volver a entrar para ver si venía Carolina, pum, justo aparece Fátima de frente, con todo su séquito, siguiéndola a gran velocidad”, contó.

El ex de Fátima Flórez habló de su duelo en Mañanísima.

A pesar de este golpe, el productor le aseguró a Carmen Barbieri que los peores momentos ya pasaron. “Yo me siento bien, realmente es una etapa superada”, insistió. Y agregó que actualmente el trabajo es su prioridad: “En lo único que pienso es en Cuando duerme conmigo, que es mi nueva obra”.