La dura crítica de Norberto Marcos contra su ex Fátima Flórez

En una reciente entrevista para el programa “Socios del Espectáculo” de El Trece, el productor Norberto Marcos criticó con dureza a su ex Fátima Flórez, quien acusó de imitar su antiguo espectáculo en la actual temporada de Mar del Plata, donde la humorista desarrolla su obra teatral.

El productor aseguró que no enviará a nadie a que evalué el show de Fátima Flórez ya que sabe por comentarios que su ex copió un antiguo espectáculo producido por él. "No es necesario, ¿para qué voy a mandar a alguien? Si todo el mundo se encarga de venir y contármelo", expresó

Asimismo, Norberto Marcos aseguró que vio grabaciones donde constató que su ex reprodujo cuadros, vestuarios y música de un antiguo show, e incluso dijo que las marquesinas eran también de su propiedad.

Fátima Flórez fue acusada de reproducir un antiguo espectáculo producido por Norberto Marcos. Foto: Instagram/ Fátima Flórez.

"Pude ver filmaciones que indudablemente son los mismos cuadros, con los mismos vestuarios, la misma música. Hasta la foto de las marquesinas son mías también. Cada uno que diga lo que quiera, no tengo nada para decir. Lo único que tengo para decir es que gracias a Dios estamos haciendo un éxito, un suceso muy grande, un mega show que me enorgullece", sentenció el productor.

Norberto Marcos responde a Ana Rosenfeld

Con respecto al proceso de divorcio que llevan Norberto Marcos y Fátima Flórez, el productor aclaró la situación. "Del tema legal yo no hablo porque tenemos un acuerdo tácito con Fátima, de no hablar del tema. Ya estamos en las postrimerías del arreglo, ya prácticamente está todo acordado, pero está en manos de los abogados. No vamos a poner de acuerdo como tiene que ser", expresó.

Asimismo, Norberto Marcos respondió a las acusaciones en su contra de Ana Rosenfeld. "Yo nunca voy a poner trabas. Yo hice un solo pedido en su momento de lo que consideraba que va, lo que creo que la Justicia considera que tiene que ser y nada más. Nunca más. Yo, por empezar, nunca hablé. Podrá hablar mi abogado", dijo.

Hasta el momento Fátima Flórez no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su ex Norberto Marcos. Foto: Instagram/ Fátima Flórez

El productor se refirió a las afirmaciones de Ana Rosenfled, quien se ubicó como supuesta tercera en discordia. "En todo caso, el tema lo tendrá con mi abogado, con el tercero en discordia, como dice ella, que se adjudica ese rol. Todo empezó con una carta, un documento que me mandó Fátima. Yo no sé absolutamente nada", puntualizó.

Para finalizar, Norberto Marcos reveló que durante el proceso de divorcio con Fátima Flórez no existe diálogo. "Diálogo, nunca más. Este, no lógicamente de mi parte, pero entiendo la otra parte. También están en una situación que no es lo común y lo normal de todos. En cierta forma lo entiendo, pero no, diálogo, no hay", concluyó.