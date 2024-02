Lauty Gram hizo un fuerte descargo en las redes tras romper con la China Suárez

Después de que la China Suárez tuviera un desencuentro amoroso con Rusherking empezó una relación con Lauty Gram. Sin embargo, lo que parecía ser un cuento de amor entre viajes y festejos de cumpleaños, al parecer estarían transitando una crisis y la misma actriz habría dado por terminado este romance.

Según destapó Juan Etchegoyen, la causa de la ruptura entre la China Suárez y Lauty Gram fue por las actitudes inmaduras del joven cantante. “No saben si es definitivo, pero han tenido una fuerte discusión. Ella se cansó de los planteos de Lauty y sobre manejos de su vida y se hartó de su inmadurez”, le contaron personas allegadas a la relación.

Lauty Gram estaría desesperado.

Ahora esta pelea entre la China Suárez y Lauty Gram saltó a las redes. El joven mostró su dolor con un descargo después de darse a conocer esta crisis. El cantante compartió con sus fans a través de las historias de su cuenta de Instagram el difícil momento que atraviesa.

La China Suárez habría terminado con Lauty Gram.

“Gracias a todos mis seguidores que siempre están ahí, a los que responden mis historias con mensajes lindos, los que me escuchan diariamente, gracias de corazón a todos ustedes”, inició el texto Lauty Gram, y añadió: “En mi vida tengo días buenos y días malos como cualquier persona. Aunque nunca demuestre los malos es ahí en donde más me apoyan ustedes en su mensaje y las historias”.

También mostró su lado más emocional: "Soy una persona muy solitaria que habla con muy poca gente (algo que pocos saben), así que sepan que ustedes me dan la mayor fuerza también para seguir metiéndole a full". Y concluyó: "Perdón si no puedo contestar sus mensajes algunas veces, es que no estoy mucho con el celu y también tengo demasiados como para responder todos. Pero la mayoría, sepan que los leo... Gracias y a seguir rompiendo".