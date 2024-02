Sofía Maccagi reveló el infierno que sufrió por sus trastornos alimenticios

La apertura a la opinión pública de diversos temas sensibles relacionados con la salud mental ha logrado un efecto aleccionador. Principalmente con la valentía de muchas famosas de transmitir sus problemáticas, en lo relacionado con trastornos alimenticios originado en la búsqueda de un “estándar” de belleza.

En ese sentido, Sofía Macaggi acaba de abrir su corazón para relatar el calvario que la atravesó durante años, a raíz de la activación, involuntaria, de una anorexia. La modelo contó todo su experiencia en la visita al piso de LAM, en la que transmitió con mucha honestidad su drama.

En pos de iluminar esa faceta de su salud emocional, Sofía recordó el punto cero de la enfermedad, que se remonta a su tierna adolescencia y a su ciudad natal. “Yo empecé desde muy chica, a los 15 o 16 años. Yo todavía vivía en Tandil”, admitió la blonda.

En cuanto a las secuelas positivas de elevar su caso a los medios de comunicación, Macaggi expresó: “Me sacó una mochila de encima porque duró muchos años”. Y también describió los vaivenes: “Muchas veces tuve subidas y bajadas, y a veces hay gente de afuera que se da cuenta, y otras veces, no porque es una enfermedad silenciosa. Eso es lo complicado y la gente que lo padece, lo oculta mucho”.

A la hora de analizar la evolución del trastorno y detectar los factores que la impulsaron a sumergirse en ese comportamiento nocivo, la famosa contó: “Yo hacía mucho deporte en ese momento, gimnasia artística de alto rendimiento y competía por lo que estaba todo el tiempo gastando energía”.

“Así, de a poco, empecé a restringir la alimentación. Ahí di un paso y parecía saludable. En lugar de comer papas fritas, comía ensalada pero después se fueron sumando otras cosas y además, las cantidades. La competencia era mi excusa”, exteriorizó la ex pareja del cómico Juampi González.

Macaggi recordó el sufrimiento que transitó con la anorexia.

Respecto a la obsesión que latía en su mente, Sofía narró: “Yo no me pesaba porque vivía con mi familia y en mi casa nunca hubo balanza pero quizás entrenaba doble turno porque ‘quería estar preparada para la competencia’. Me acuerdo que un primer día del año estaba corriendo en la playa a las 9 de la mañana, y no era por esa competencia sino porque el día anterior había comido un gramo más de lo que yo pensé que tenía que comer”.

Y como reflexión profunda para compartir con el público, Macaggi manifestó: “Esto siempre estuvo latente porque nos marcaron la delgadez como un valor y nos hicieron creer que cuando más delgada estés, más exitosa ibas a ser. Tenemos eso inscripto en la cabeza. Yo siento que los trastornos alimenticios son el reflejo de un vacío que viene de otro lugar”.