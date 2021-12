La nueva y grave denuncia de Sofía Macaggi a Antonio Laje

Antonio Laje no gana para disgustos. Y tras las denuncias en su contra por acoso y maltrato laboral, él continúa manteniendo su puesto en América. Pero las cosas no son sencillas. Las fuertes repercusiones llevaron a que el conductor hiciera hace algunas semanas un descargo público para justificarse y aclarar que lo suyo es "exigencia y no maltrato". Pero…

Loss trabajadores de la señal no le creyeron nada e hicieron una protesta en su contra con una especie de escrache público. Aún así, el presentador sigue al frente del noticiero Buenos Días América que se puede ver todas las mañanas y varios especulan con que su contrato para 2022 está cerrado.

Una de las periodistas que trabajó con Laje en América durante todos estos horribles años fue Sofía Macaggi, quien tampoco habría tenido una buena experiencia a su lado. En una reciente entrevista en el programa radial Pasa Montagna, en radio Rivadavia, recordó cómo fue compartir el mismo proyecto televisivo.

Sincera, la ex modelo contó sobre su mala experiencia en el ciclo: "Desde lo profesional fue un gran crecimiento porque yo estaba arrancando en lo que era noticieros y es un programa que se ve mucho. Pero pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas".

"Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar", agregó sin querer nombrar al comunicador en toda la nota pero dejando bien en claro que los palos eran para él.

Acto seguido, Montagna quiso saber si le sorprendió todo lo que se dijo sobre Laje. Y ella contestó sin dudarlo: "No, no me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso está bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera".

Luego fue consultada por si tuvo contacto con las denunciantes, y saltó muy fuerte. "No he hablado con ninguna y me he reservado mis vivencias, pero no volvería a trabajar en ese programa", respondió contundente.

En ese sentido, contó si Antonio Laje se comunicó con ella para pedirle perdón en su momento: "No me llegó ningún mensaje de texto pidiendo disculpas ni tampoco lo espero. Estoy súper tranquila, sé el trabajo que he hecho y ya estoy en otra etapa".

Por último, aclaró que ella no se fue del programa porque "la sección espectáculos no rendía bien" como se dijo en aquel entonces y dio a entender que él tuvo que ver con su despedida del noticiero. "El número rendía muy bien...Creo que a él no le gustaba el espectáculo", terminó Macaggi.