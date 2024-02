El verdadero motivo detrás del inesperado elogio de Wanda Nara a Javier Milei

Wanda Nara sorprendió a todos este viernes al declarar que Javier Milei "es el presidente más sexy de todos los tiempos". Las declaraciones de la mediática en un móvil de Intrusos (América) generaron fuertes repercusiones.

"Yo no hablo de política, quiero lo mejor para mi país”, respondió Wanda cuando le consultaron si le gustaría dedicarse a la política. "Tenemos el presidente más sexy de todos los tiempos, así que disfrutemos y que nos vaya bien", agregó categórica.

Javier Milei.

Este lunes, la empresaria volvió a hablar del jefe de Estado y argumentó por qué realizó ese comentario sobre Milei. "Es que a mí la inteligencia me gusta mucho", respondió en Socios del Espectáculo (El Trece), el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Cómo le habrá caído a Fátima Flórez, pareja del mandatario, que Wanda lo haya calificado como "el presidente más sexy de todos los tiempos".

Luego le consultaron por Kennys Palacios, su asistente, quien la acompañó durante muchos años, pero con quien estaría distanciada, puesto que no comparten contenido juntos desde hace tiempo. "A mí me gusta que la gente que me rodea crezca, sea feliz y sacar lo mejor de cada persona", respondió.

En esa misma línea, aprovechó para hablar de su relación con L-Gante. "Elián Valenzuela es mi amigo, quiero que sea el número uno y me enoja cuando hace cosas de niño travieso. A Kennys, cuando hace cosas que no van, también lo reto. Quiero lo mejor para mi hermana. A Mauro lo llevé yo a Turquía y la está rompiendo, es goleador y campeón...", explicó.