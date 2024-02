Pampito frenó en seco a Flor de la V y la contradijo con todo en Intrusos

Una exposición de posiciones disímiles, con pensamientos en dirección opuesta, generó un cortocircuito en el desarrollo de Intrusos. Un episodio tenso que protagonizaron la conductora Flor de la V y el panelista Pampito que trascendió la pantalla y transmitió la incomodidad a los televidentes.

En la edición del lunes del ciclo de espectáculos de América, la mesa analizaba las consecuencias que se activaron en el devenir de Fátima Florez, merced a su relación amorosa con Javier Milei. En ese sentido, los integrantes del staff expusieron sus opiniones.

Algunos, como Laura Ubfal, consideraron que la cómica podía ser abordada por los medios con preguntas sobre las medidas del gobierno, mientras que otros sostuvieron que no debía responder respecto a las decisiones del primer mandatario, que no le correspondía.

En ese contexto, Sebastián Perelló aseveró: “No es el deber de Fátima contestar de cada medida que ejecute Milei”. Al escuchar a su compañero, Florencia intervino y exteriorizó: “No es tan así Pampito, porque si se muestran juntos en el balcón o en el escenario, habilita que un periodista le pregunte”.

En la continuidad de su postura, De la V añadió una lectura sobre los incidentes acaecidos en la última semana en el Congreso de la Nación: “Me llama poder la atención sobre todo lo que pasó miércoles, jueves y viernes con nuestros compañeros de prensa, estaba cubriendo algo que sucedía y los reprimieron con balas de goma, eso habría que preguntarse. Siento que hay un silencio”.

Llamativamente, Pampito sintió la necesidad de cortar en seco a la conductora del programa y la contradijo con una declaración tajante al exclamarle a la cara: “Pará, pará Flor porque no atacaron a los periodistas, no es que le tiraron balas de goma a los periodistas”.

Pampito se le plantó a Flor de la V.

El panelista continuó con su idea y profundizó: “Cuando se arma una batalla campal de esa manera porque empiezan a tirar piedras, empiezan a reprimir y no sabes quien es quien. Si no queda como que reprimieron a los periodistas porque estaban trabajando, no hicieron eso. No es que reprimieron a los periodistas por hacer su trabajo”.