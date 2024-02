El dolor de Flor de la V por el futuro de un integrante de Intrusos: “Los ciclos se cumplen”

Nada dura para siempre en televisión, y cada integrante entiende que tiene un paso por alguna producción y cuando “los ciclos se cumplen”, hay que dar un paso al costado. Algo así le pasó a Intrusos, para dolor de Flor de la V, con uno de sus panelistas.

Es que Gonzalo Vázquez anunció, en pleno programa y mientras estaba en un móvil con Noelia Marzol, que ya no continuará trabajando allí. “Hoy es mi último día acá en América y en Intrusos, que es mi familia, hace siete años que estoy acá, pero los ciclos se cumplen. Solo tengo palabras de agradecimiento para vos Flor, que fuiste muy generosa conmigo”, expresó.

Luego continuó con su mensaje, despidiéndose de sus compañeros de tanto tiempo en el mismo ciclo, abriendo la puerta a una futura reunión. “Realmente los quiero mucho y estoy convencido de que nada termina ni se pierde, sino que se transforma. Así que seguramente nos estemos viendo muy pronto. Gracias por haber confiado tanto en mí”, cerró, recibiendo el aplauso y los buenos deseos de sus compañeros en el piso.

Posteriormente, Gonzalo marcó este hito en su cuenta de Instagram y les contó, acompañado de una foto apoyado en la puerta de América TV, que ya no continuaría en el grupo multimedial. “Estas fueron mis últimas horas en el lugar que me dio la oportunidad de crecer y formarme. Acá dejo mucho. También me llevo un montón. Gran parte de lo que soy se lo debo a este sitio. A esta familia”, empezó.

“Llegó el momento de despegar. De 'irse a vivir solo'. De poner un punto, quien sabe si a parte o seguido”, indicó, abriéndole la puerta a la posibilidad de regresaren un futuro. Ahora se avocará a su emprendimiento en YouTube, en donde hace Vlogs de viajes junto a su pareja.