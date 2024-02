Flor de la V reveló el drama hogareño que la alejó definitivamente de la cocina

En un inesperado descargo en Intrusos, Flor de la V aprovechó para contar cuál es el drama hogareño que está atravesando en estos días y que la alejó casi por completo de los quehaceres de la cocina.



“No saben, ayer tuve que cambiar el menú. Les voy a contar, vieron que iba a hacer el pollo al horno con papas. Bueno, no, porque se me cagó la heladera”, comenzó contando la conductora del programa de América.



“Vos podés creer. En el verano la peor noticia que te pueden dar es, primero, que te corten la luz o no tener heladera. No tener heladera es mirarte y decir: ‘Qué mierda hago ahora’”, agregó Flor de la V.



Asimismo, la presentadora del histórico ciclo de América procedió a detallar todo lo que tuve que hacer, de manera obligada, con la comida y los productos que necesariamente tienen que estar conservados en la heladera.



“Tuve que empezar a sacar las cosas que tenía. Agarré una carne picada y la hice porque imaginate esto ahora. Tenía la carne picada. Qué voy a hacer. Podría haber hecho empanadas, también. Pero no, hice pastel de papas”, explicó.

Flor de la V. Foto: captura de TV.



“Tengo que cocinar todo lo que tengo. Ahora, me llevaron la plaqueta (de la heladera), quiero ver qué me dicen, porque sí, supuestamente, hay que cambiarlo”, añadió Flor de la V sobre la dramática situación.



Por último, expresó su resignación anticipándose a lo que será el arreglo de la heladera. “Como uno no sabe, te dicen: ‘Esto está todo quemado’. Falta que me digan eso. Vamos a ver. Ahora, por lo pronto, me voy a Mar del Plata. Después, cuando vuelva, veremos…”, cerró.