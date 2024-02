El Conejo de Gran Hermano lanzó una dura acusación contra el reality

Si bien su ingreso a la casa de Gran Hermano le dio momentos muy gratos, también le tocó vivir algunos no tan buenos. Es que con su exposición, El Conejo logró forjar una carrera dentro de la televisión argentina como así también hizo su debut teatral, en esta ocasión, en Mar del Plata.

Y es por ello que fue uno de los invitados a la mesaza especial de Juana Viale, que se emite desde el Hotel Costa Galana de La Feliz, ya que está protagonizando la obra 'Sin Vergüenzas' junto a grandes actores. El Conejo aprovechó su participación en el programa de la nieta de Mirtha Legrand para fulminar a Gran Hermano.

Así fue la mesaza que integró El Conejo y aprovechó para destrozar a Coti

Como pasa cada domingo, la mesa se presta para debatir y hablar de todo. Fue allí que la conductora reparó en el exparticipante de Gran Hermano, quien no solo besó frente a las cámaras, sino que además tuvo relaciones sexuales. “¿Cómo hacés eso? ¿En qué momento decís ‘bueno, están las cámaras, no me importa’. Porque vos podés hacer carpita, no sé, pero después llega un momento que... se puede ver algo y las cámaras están por todos lados”, preguntó Juana Viale.

Ante ello, el cordobés aseguró: "Gran Hermano fue muy cruel”. “No, no fue muy cruel, vos te metiste en GH”, retrucó la nieta de Mirtha Legrand pero el exhermanito relató: “Al principio nosotros nos tapábamos completos hasta la cabeza. Pero después Gran Hermano empezó a poner leyes y no nos podíamos tapar la cara”.

A lo que Fede Bal señaló que era para que se vieran las expresiones y el Conejo reafirmó. “Entonces yo me ponía el pelo de ella en la cara como para que no se vieran porque me imaginaba a mis viejos en casa. Después GH decidió que no nos podíamos tapar desde acá para arriba”, añadió señalándose el pecho. “Es que sube el rating. Todo por un punto de rating”, lanzó la conductora.

El Conejo destacó el cuidado que tuvieron por parte del reality. “A mí me pasó que me he enredado con las sábanas, se salieron... Lo que es producción me conoce hasta el último pelo, pero gracias a dios Telefe nos cuidó mucho en la intimidad”.

Los momentos más hot entre Conejo y Coti en Gran Hermano

"Acabás de decir que no”, le reclamó la conductora divertida. “No, entre ellos, pero para el exterior. Lo que eran esas situaciones se veían cuando estábamos tapados, pero no fue que mostraban cada vez que teníamos sexo. Las primeras veces, después ya...”.

Respecto a los canales que transmiten 24/7, el Conejo señaló: “Pero lo cortaban por una cuestión de mantener el material para ellos para tener en las galas”.