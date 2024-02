Furia se peleó con todo el mundo y amenazó a Gran Hermano: así armó la valija

Juliana 'Furia' Scaglione es sin dudas una de las jugadoras más importantes que tiene la presente edición de Gran Hermano. Si bien tiene una térmica que dispara demasiado rápido y que escala rápidamente a la agresión verbal casi constante, es una de las más auténticas de la casa y la mejor jugadora del momento.

Viene de tener una de las semanas más tensas dentro de la casa, luego de que en reiteradas oportunidades la producción haga reaccionar al resto de los participantes de jugar y armar estrategias -buscaron meter demasiados mensajes de lo que piensa la gente de afuera de ellos-. Al fin y al cabo, solo parece que Furia estaría jugando.

Con esta avivada tan explícita, varios de sus compañeros dejaron atrás sus "personajes bondadosos" y empezaron a tener nuevas facetas. El más problemático de ellos ha sido Federico 'Manzana' Farías, quien directamente atacó a Furia delante de todos, le dijo que la iba a sacar de Gran Hermano y que quería una placa contra ella.

La doble de riesgo reaccionó a gran escala, en una discusión que tuvo fuertes gritos e insultos -ella lo había contenido a él en toda esta última semana, por lo que ahora se sintió traicionada-. Sin embargo, las cosas no se calmaron y ahora la participante amenazó con irse, armó sus valijas y apuntó contra la producción del reality.

Si bien fue salvada de la placa de nominados por el líder Martín Ku, Furia advirtió: “Me voy. Estoy anonadada con toda la casa. Están con que me quieren, con que no me quieren. Se van todos al carajo”, gritaba, para luego continuar: “Me voy a ver a Oto. Chau, chicos”.

Un poco en broma pero también en serio, la participante le pidió a quienes la estaban viendo -Lucía, Zoe y Bautista- que entonen los versos del tema que acostumbran a cantar cuando sale un participante de Gran Hermano.

La pelea entre Furia y Manzana dejó grandes secuelas en Gran Hermano.

“No saben si me quieren, si quieren que me quede. Nadie me habla, todos me odian. ¿Puedo abrir la puerta, señor?”, gritó Furia. Fue entonces cuando el ojo que todo lo ve retó a la doble de riesgo por intentar forzar la puerta en el acting que hizo. Tras ello, aflojó en su intento de irse y regresó a la habitación, ya riéndose de la situación.

Pero la historia siguió, porque la participante no dejó de apuntar a algunas movidas de Gran Hermano por desestabilizarla: “Hace tres semanas que me sacaste las cámaras. Ahora necesitás contenido y volvés hacia mí. ¿Se te está cayendo el programa? ¿Qué está pasando? Me di cuenta de que acá, la única que factura soy yo. Adiós cariño”. Furia no se guardó nada y cargó contra la producción de Gran Hermano.

“Si tenés ganas de recibirme en el piso me van a tener que pagar el triple, porque yo acá facturo más que todos estos chiquillos. No me van a dar esa mugre que le dan a todos, todos los días, no querido. Ahora sé lo que valgo”, agregó.

Para concluir, Furia dijo que cuando se vaya del reality cargará legalmente contra varios: "Ya tengo cinco cartas documento porque me dijeron violenta y golpeadora: a Sabrina y a Lisandro, ese que está re fuerte. El tercero es Manzana, sí, voy a ir por daño moral. Conmigo no, conmigo no te vas a meter, porque te voy a mostrar quién soy”.