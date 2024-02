Antonio Laje lanzó su profunda mirada sobre Argentina y Javier Milei

Tras varios años al frente de Buenos días América, el noticiero que conducía por el canal del cubo, Antonio Laje decidió tomar nuevos rumbos y se mudará a LN+, su nuevo hogar a partir de este 2024. Y en medio de unos meses de fuerte marco político, el periodista dio su mirada sobre el momento de la Argentina y la presidencia de Javier Milei.

En un mano a mano con La Nación, su nueva corporación, Antonio Laje habló no solo del nuevo noticiero que presentará +Mañana sino que además se refirió a la realidad que se vive en nuestro país con la nueva dirigencia política.

Antonio Laje dio su visión del país y la presidencia de Javier Milei.

"El periodismo es parte de la Argentina y también es, en cierta medida, responsable de lo que nos fue pasando. Es muy difícil vivir en el país, han destrozado a nuestra sociedad, incluso desde la educación. Demandará mucho tiempo salir de todo esto", comenzó explicando.

Consultado sobre si Javier Milei es la solución o le suma gravedad a la realidad del país, el periodista detalló que hay que acompañar este proceso democrático: "No lo sé, pero es el presidente que se votó y tiene cuatro años de mandato".

Por otro lado, remarcó: "Es responsabilidad de todos –incluidos la dirigencia política y la sindical, el periodismo y toda la ciudadanía– que le vaya lo mejor posible. Pero uno ve a una clase dirigente que está haciendo todo para voltearlo".

Por otro lado, sobre si tiene contacto con muchos políticos por detrás de las cámaras, Antonio Laje detalló: "No creo en los off. Tengo la relación indispensable, no me gustan las charlas escondidas y no hago periodismo de primicias".

Antonio Laje conducirá desde este lunes 5 el noticiero de la mañana de LN+.

En +Mañana, Antonio Laje estará acompañado por Lara López Calvo (economista), Malena de los Ríos (periodista y locutora) y Darío Mizrahi (periodista), quienes ya trabajaban con él en el noticiero de América. El equipo se completa con Rubén Rabanal (periodista político), Juan Pablo Zanotto (actualidad y servicios), Emiliano Espinoza (periodista deportivo), Nacho López Amorín (clima) y Lucrecia Vera (producción).

A partir de este lunes 5, el periodista liderará el noticiero de LN+ que irá de lunes a viernes, en el horario de 6 a 10 de la mañana. Será un nuevo desafío y un empezar de vuelta para el prestigioso conductor.