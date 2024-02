Yanina Latorre reveló que Luciana Salazar consiguió un "laburito" arriba de una pizzería

Luego de que trascendiera que Luciana Salazar inició acciones legales contra Yanina Latorre por calumnias e injurias, la periodista no se quedó callada y dio a conocer detalles sobre un "laburito" que consiguió la modelo.

En su programa Yanina 107.9, por radio El Observador, Yanina Latorre reaccionó ante la denuncia de Luciana Salazar, volviendo a poner en duda de qué vive la expareja de Martín Redrado. "Resulta que no tenés ningún talento. Me encantaría saber de qué vivís. Esto mismo te preguntó Mirtha Legrand en su mesa y no te ofendió, no le contestaste y dijiste que tenías ahorros. Vos debés tener algún método para vivir de ahorros, que nadie estaría teniendo", ironizó la conductora.

Acto seguido, Latorre negó los cargos de Salazar al remarcar: "No te hostigué, difamé ni injurié porque nunca di data tuya porque no hay. No hablé de tu hija y su identidad. Vos dijiste que Redrado te ayudaba a mantenerla y un día se cansó. Y yo opino que está en su derecho, y que es más digno que vayas a laburar y la mantengas a que le estés mangueando guita a él. Eso no es hostigarte, es decir la verdad".

Sin renunciar a sus argumentos, Yanina Latorre siguó cargando contra Luciana Salazar al enfatizar: "Si quisiera difamarte diría un montón de cosas que se, y no las digo porque no me interesás. Pero vos, como no tenés nada que hacer, no tenés talento y no servís para nada, cada tanto pegás tres portales. No es obsesión, pero a veces me generas violencia".

En tanto que sobre las acciones judiciales de Salazar, Latorre desestimó: "Seguí haciéndome juicios que no van a llegar a nada, me das lástima".

Por último,.Yanina Latorre aseguró que Luciana Salazar consiguió un trabajo un par de veces a la semana y detalló: "Estoy contenta porque me acabo de enterar que pegaste un laburito, loca... dos veces por semana y arriba de... la pizzería".

Tras ese indicio, la periodista completó: "Me están diciendo que Lulita pegó un laburito dos veces por semana, en el piso de arriba de Pizza Cero, en Avenida Libertador... por si los noteros quieren ir a verla cuando sale del trabajo, todas las tardes va ahí".