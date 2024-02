Por qué el novio de Zoe de Gran Hermano denunció a su suegra

Luego de complicar a su hija Zoe Bogach con una sanción por la información que le dio en su visita a la casa de Gran Hermano, Aixa Abasto sigue generando escándalo. Ahora, a raíz de un fuerte descargo en redes de Manuel Ibero, el novio de la participante, quien adjuntó contundentes pruebas que lo respaldan.

¿Qué pasó? Al joven le empezaron a llegar por distintas vías distintas declaraciones difamatorias de la mujer, que decidió ensuciar a su yerno para evitar que su hija se mude de su casa al salir de Gran Hermano. Al parecer, el miedo de Aixa es perder el aporte económico de su ex marido.

Manuel Ibero, el novio de Zoe de Gran Hermano, expuso la malicia de su suegra, Aixa Abasto. Instagram Manuel Ibero.

“La puede convencer de que se vaya a vivir sola y ahí es todo un tema para mí que estoy en pleno comienzo de juicio con el padre. Si Zoe se va a vivir sola, no corresponde que me pase plata ni alquiler por ella, en cambio, si Zoe vive conmigo y estudia, la tiene que mantener hasta los 27 años”, se oye decir a Abasto en uno de sus audios.

Finalmente, el día llegó y Manuel Ibero expuso a la madre de su novia. “A lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad con la intención de manipular y generar odio en mi contra”, arranca.

El joven hizo hincapié en que su idea era esperar a la salida de Zoe de la casa, pero que como el asunto escaló, procederá a iniciar acciones legales: “Llegué a un punto en el que no soy capaz de guardarlo más. Sé que llegado el momento ella entenderá por qué me vi obligado a hacer lo que hice”.

“Debo velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia”, señaló Manuel a raíz de las declaraciones “maliciosas e injustificadas” de la mujer, que lo acusó, entre otras cosas, de desfigurar a golpes y de mandar al hospital a su hermano de 19 años por ser gay.

El descargo del novio de Zoe de Gran Hermano contra la madre de la participante.

“El hermano me lo contó en mi casa llorando. Manuel no sabe que yo hablo con el hermano”, dice Aixa en un audio que Ibero publicó en sus historias de Instagram, episodio que Justo, su hermano, desmiente categóricamente en un video.

“Quería aclarar que esto no es cierto. De hecho, yo me llevo increíble con mi hermano, tenemos una relación hermosa y es de las personas que más me apoyan en todo lo que hago”, dice el adolescente, mirando a cámara.