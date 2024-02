Migue Granados reveló cómo es el vínculo con su papá, Pablo Granados

Migue Granados fue invitado a Noche al Dente, el ciclo que conduce Fer Dente por la pantalla de América. Durante la charla, el humorista y actor se refirió al vínculo que mantiene con su padre, Pablo Granados.

Todo comenzó cuando el conductor opinó que Migue logró armarse solo muy rápido, sin necesidad de recurrir a la fama de su papá para conseguir un lugar en el medio. Es más, muchos de los seguidores ni saben que es hijo del reconocido humorista.

Migue junto a su padre Pablo Granados.

"El 70 por ciento no debe saber que sos hijo de...", indicó el conductor. "La gente más joven no o dicen: no sabía. Muchos se enteran y me dicen que no sabían y me dicen ‘es tu hermano’, ‘tu viejo está mejor que vos’. Me la tiran siempre", respondió Granados.

“La gente más joven no lo relaciona o dicen: no sabía. Está muy bien el guacho, muy fachero", agregó.

Luego, Migue recordó sus comienzos en televisivos: "Yo no quería hacer nada. Cuando empecé a laburar en Sin codificar en este canal eran pocos y el productor Gustavo Pavan, que siempre le agradezco a él, me dijo: ‘vení, ¿te animás a cantar la cortina?’ y después me dijo si me animaba a hacer cosas con Yayo".

"Yo me animé a hacer cosas ahí porque era con los pibes que yo me había criado cuando iba a VideoMatch. Yo iba ahí y me iba con otros equipos y mi viejo era el que me ponía el límite", recordó Granados para finalizar.