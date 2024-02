A qué se dedica hoy Lola Bezerra tras alejarse de la televisión

El reflote de las denuncias mediáticas contra Roberto Pettinato, que surgieron en la última semana principalmente de la mano de Fernanda Iglesias, también actuaron como disparador para recordar a Lola Bezerra, esa brasileña que supo ganarse un espacio en la pantalla chica y el teatro.

La mediática había tomado la valiente decisión de contar su calvario al lado del conductor de Duro de domar, todo lo que padeció con actitudes abusivas. Ahora, Lola regresó al tapete para explicar cómo se edifica su actualidad, dado que se alejó de las luminarias hace unos años.

Bezerra dialogó con Yuyito González, en el ciclo que protagoniza todas las mañanas en Ciudad Magazine. En ese contexto, la blonda especificó su coyuntura y principalmente contó las actividades que realiza en el ámbito profesional, luego de tomar una distancia de la televisión.

Así, con mucha naturalidad, Lola se sumergió en describir su cotidianidad y sorprendió al narrar: “Yo sigo desfilando, no me interesa ser famosa”. Una elección que llamó la atención, a raíz del perfil que supo ejecutar en otra época, en la que paseaba por estudios de televisión o se subía a los escenarios.

Asimismo, Bezerra remarcó otro aspecto fundamental en su vida y la sorpresiva iniciativa que llevó a cabo en lo que refiere a la formación académica. “Soy Madre y también estudio periodismo”, manifestó. Evidentemente, la modelo continúa ligada al universo público.

Yuyito indagó respecto a toda la controversia que experimentó con Pettinato: “¿En qué momento vas a la televisión a contar esto que te pasó con él?”. Lola respondió con mucha sinceridad: “Después de muchos años y escuché que una chica salió a denunciarlo dije ‘ahora que soy madre de una mujer y un varón tengo que contarlo porque es importante’”.

Y también aclaró por qué no considera que haya sido perjudicial para su carrera revelar su drama con el conductor: “Ya no porque no estoy en una agencia, yo me manejo sola y me siento más libre de decir lo que yo quiera”.