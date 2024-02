Amalia Granata y Fernanda Iglesias protagonizaron un fuerte cruce por Roberto Pettinato

La cara de Fernanda Iglesias al escuchar a Amalia Granata hablar de Roberto Pettinato fue de asombro y desesperación. Por eso la periodista no dudó en confrontarla, porque no todo fue “tan lindo” como ella lo cuenta y, de hecho, fue humillante y desgarrador para las afectadas por acoso y maltrato por parte del presentador. La diputada provincial dijo como si nada que cuando trabajaba con Roberto Pettinato veía a muchas chicas que se le insinuaban y después denunciaban que las acosaba.

“Fui muy feliz, porque me dejaba desarrollar no solo como panelista. En ese momento se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía, no me sentía cosificada mostrando el cuerpo”, dijo Amalia Granata sobre su experiencia con Roberto Pettinato en televisión.

Fernanda Iglesias enfrentó a Amalia Granata.

También señaló que “muchas chicas desfilaron” y no congeniaban con Roberto Pettinato. “Cuando lo sabés llevar, te divertís y lo pasas bien, el resto de las que pasaron por esas sillas se sentían acosadas, se sentían ofendidas, ni que fueran todas acosadas, no me hagas hablar, Nacho me venía a preguntar si se podía cambiar en mi camerín, porque escuchaba ruidos que le eran incómodos en el de él”, dijo Amalia Granata.

De hecho, Ángel de Brito le preguntó a Amalia Granata si ponía en duda las denuncias de acoso en contra de Roberto Pettinato. “A lo mejor los gemidos que escuchábamos no eran de placer, yo escuchaba gemidos de dos personas placenteras, eso se escuchaba”. Luego en medio de la conversación señaló a Fernanda Iglesias y le planteó que entre ellos había existido un vínculo amoroso. “Vos fuiste novia de Roberto”.

Mira el video

Fernanda Iglesias no dudó y confrontó a la diputada provincial Amalia Granata y recordó cómo fue el calvario que vivió con Roberto Pettinato y del abuso sexual al que fue sometida. “Yo no fui novia Roberto. Fui acosada por él. Eso pasó. Él se metía en mi camarín y me metía la mano en la vagina, como si fuera una violación. Te lo quiero decir en la cara, porque es horrible que digas que escuchabas gemidos, porque yo fui acosada por Roberto Pettinato en mi camarín. Se escuchaban ruidos, pero yo estaba haciendo acosada”, dijo la periodista.

Así fue que Fernanda Iglesias detalló los momentos difíciles que vivió frente al conductor que hasta tuvo que decirle a su novio que la acompañara, porque se masturbaba drente a ella y además el hecho de que “él quisiera no significaba que ella también”. Amalia Granata volvió a reiterar: “Yo veía cómo se le tiraba. Había dos que le gateaban y después salieron en la tele diciendo que las acosaba”. “Puede ser que un día tuvieron ganas de franelearlo y al otro no. Vos estás sugiriendo que ellas mintieron”. le respondió Fernanda Iglesias.