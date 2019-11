Se accidentó el hijo de Lola Bezerra

El hijo menor de Lola Bezerra sufrió un accidente doméstico al caerse de un escalera en el domicilio donde vive la modelo con su familia y su pareja, Fernando Expósito.

Según publicó el sitio Primicias Ya, el niño se encuentra bien pero deberá permanecer internado para descartar posibles traumatismos. El bebé se encuentra internado en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro.

"Estamos haciendo unos estudios porque se golpeó la cabeza cuando cayó de la escalera", le comentó la modelo a dicho medio. "Fue muy fuerte el golpe, hace 6 horas que está en observación", añadió.

Recordemos que el 11 de junio de 2018 Lola se sometió a una cesárea de urgencia en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio de Recoleta. Más allá de las complicaciones, el bebé nació saludable a las 17.49 y pesó 2,800 kilogramos.

"El año pasado, me operaron dos veces de útero y me sacaron una parte. De manera tal que, con mi médico, pensábamos que no podía quedar embarazada de manera natural. Es por eso que ya me había comunicado con un centro de fertilidad", contó Bezerra en una entrevista. Cuando se enteró de que iba a ser mamá otra vez se realizó un anclaje en el útero para no perder el bebé.