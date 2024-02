Sabrina Cortez denunció que su ex novio la extorsiona: “Se llevó mis perros y…”

Mucho se habló en los últimos tiempos de la separación de la participante de Gran Hermano Sabrina Cortez y su ahora ex, Brian Fernández. Hoy en día, que ella está fuera de la casa y busca hacer campaña mediática para el repechaje, la situación entre los chicos no parece haber mejorado mucho. Más bien, todo lo contrario.

Dentro de la búsqueda por llegar al reingreso a la casa, Sabrina Cortez fue invitada a "Se Picó", el programa de streaming conducido por Gastón Trezeguet, una de las históricas caras relacionadas con la casa más famosa del país. En la mencionada nota, Sabri habló de diferentes temas, sin dejar asunto por tocar.

Obviamente, su complicada separación de Brian Fernández fue uno de los asuntos de los que se habló. "Brian se quedó con mis perros, está jugando con eso. Yo no tengo tiempo y ya hablamos lo que había que hablar. También le pedí el departamento y se llevó hasta los platos", confesó Cortez en diálogo con Trezeguet.

Sabri vive días convulsionados

Al momento de ingresar a la casa, Cortez estaba en pareja con Fernández, pero ya dentro del juego le fue infiel con Alan Simone. Así las cosas, Brian realizó fuertes declaraciones sobre su ex. “Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje pero ya me estoy cansando. Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad y te aseguro que a la gente no le va a gustar", posteó Fernández en X.

"Acordate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder”, continuó Brian Fernández en el contundente descargo realizado a través de la popular red social que anteriormente se llamaba Twitter. "A mí me pasaron cosas con Alan. Me parece un montón que una persona quiera continuar una relación cuando te estoy diciendo que me pasaron cosas con otro chabón”, fue el descargo de Sabri en relación a su infidelidad.

Sabrina quiere volver a Gran Hermano

Dentro de todo este ida y vuelta frenético, está el posible retorno de Sabrina a la casa más famosa del país. ¿Logrará Cortez el objetivo de ingresar nuevamente a Gran Hermano?