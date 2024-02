Sabrina Cortez amenazó al Kun Agüero con revelar intimidades

Sabrina Cortez sigue en el ojo del huracán después de engañar a su novio Brian Fernández con Alan Simone en plena transmisión de Gran Hermano. Esto despertó severas críticas en el público y también con las personas cercanas a Fernández, quien resultó ser amigo del Kun Agüero.

Tras el escándalo, el Kun Agüero fue contra Sabrina Cortez y pidió su salida en uno de sus streaming. “Ya sabemos lo que está pasando en la casa de Gran Hermano. Yo me entero, porque tengo a mi mejor amigo. Ya tengo una enemiga, así que ya saben, afuera”, señaló el ex delantero de la Selección Argentina.

Sabrina Cortez fue eliminada de Gran Hermano.

En medio de la polémica, tras su reciente eliminación, Sabrina Cortez visitó el programa por streaming que conduce Diego Poggi, en el que analiza el reality Gran Hermano y se fue con todo en contra de las declaraciones del Kun Agüero sobre su relación y la infidelidad ocurrida ante las cámaras.

El Kun Agüero pidió la salida de Sabrina Cortez.

Sabrina Cortez hizo un reproche al Kun Agüero: “Sergio no tiene por qué, bueno ya está, pero qué tiene que hablar de mí”, y luego sin pelos en la lengua lo amenazó: “Si yo no salgo a hablar de él, querido, tantas cosas que se pudieran hablar acá”.

“No me voy a meter en una guerra, pero que no jodan con esas cosas, no está bueno. Aparte, ¿defender lo que defendió? ¿Qué defendía? Que la saquen a Sabrina. ¿Por qué? ¿Por lo que estaba pasando con Alan dentro de la casa? Ah, bueno... Está bien”. Los presentadores le pidieron si tenía información precisa sobre el Kun Agüero y sus engaños y ella contestó: “Uff, sí, obvio. Hay un montón de cosas, pero está bien, cada uno la juega como quiere, pero yo no me metí con nadie”, dijo.