La desagradable frase de Sabrina Cortez sobre el cuerpo de Furia en Gran Hermano

No es ninguna novedad que Furia y Sabrina Cortez tuvieron una pésima convivencia en la casa de Gran Hermano. Ahora que la mendocina salió eliminada, Juliana no oculta para nada su alegría y satisfacción.



En la noche del domingo, cuando Santiago del Moro anunció la decisión del público, Furia estalló en su festejo y Sabrina Cortez no se guardó la respuesta, cargada de enojo. “¡Vos a la final no vas a llegar!”, le auguró.



Horas más tarde, ya sin la mendocina en la casa y superada hasta una fuerte discusión con Emmanuel Vich, Furia analizó la eliminación de su archi enemiga y elaboró, junto a Agostina, una teoría sobre los gritos que se escucharon desde la tribuna.



“Cuando Santi dijo: ‘Sabrina’, se escuchó como un ‘wow’. Yo creo que la gente quería que se fuera Manzana”, comentó Furia. “Yo interpreté los gritos como que estaban felices de que la sacaron”, opinó Agostina.



“Yo estaba re contenta. Hace cuánto que no nos la bancamos. Me la tuve que fumar que me dijera que mi culo come trapo”, comentó Furia sobre unas palabras desagradables que había tenido Sabrina Cortez.

Furia habló de Sabrina Cortez, última eliminada de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Eso es bueno igual porque significa que tenés culo grande”, acotó Bautista. “Bueno, para vos será bueno. Para mí no. Me parece una desubicación. Si querés ser mi amiga o mi compañera, no seas forra. Y me dijo otras cosas porque es una envidiosa”, remarcó ella.



Hay que recordar la disputa entre comenzó ya desde el primer día de convivencia, cuando Sabrina Cortez, que ingresó un día después que el resto, ganó esa misma noche la prueba del líder, quitándole la chance a Furia, que hasta ese momento estaba más que encaminada.