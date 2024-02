Por qué ponen en duda la validez del casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin

Luego de varias idas y vueltas en su relación, finalmente Cande Tinelli y Coti Sorokin celebraron su boda el sábado 24 de febrero con un fiestón para más de 300 invitados VIP en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, en una jornada signada por la luna llena y la molesta invasión de mosquitos.

Los novios se mostraron felices y radiantes, tanto Cande Tinelli como Coti Sorokin vestidos de impoluto blanco. Hubo presencia de perritos, mucho baile y shows, menú variado para todos los gustos, la asistencia de infinidad de figuras de la farándula y vinos de souvenir.

Antes, los invitados fueron testigos de la ceremonia en la que los novios se prometieron amarse y respetarse para toda la vida con emotivas palabras, ante un Marcelo Tinelli extasiado y lleno de orgullo y amor por el gran paso que estaba dando su hija, la primera en tomar este compromiso.

Sin embargo, durante la cobertura del evento en Implacables (El Nueve), Susana Roccasalvo hizo notar un detalle en particular ante el cronista que transmitía la previa desde la estancia ubicada a más de 80 kilómetros de CABA.

Cande y Coti Sorokin sorprendieron con sus elegantes outfits en su boda. Instagram Cande Tinelli.

“O sea, no hubo unión civil. No pasaron por el registro civil ni pasaron por la iglesia”, retomó la conductora. Y siguió: “Bueno, él es de la colectividad, así que no hubo ni rabino ni sacerdote”. Momentos antes, el periodista había recordado la idea inicial de Cande: que los case Luciano “El Tirri”, el primo de su papá.

Y Roccasalvo concluyó: “O sea que es una fiesta de casamiento, no un casamiento. Ahora me cierra más”. “Claro, fue una celebración del amor”, acotó por su parte una de las panelistas de su equipo para cerrar el sentido real que tuvo esta boda que, en los papeles, pareciera que no tiene letra chica.

El impactante vestido de novia de Cande Tinelli. Instagram Cande Tinelli.

Las emotivas palabras de Cande Tinelli luego de su boda

Pasada la euforia de la fiesta y ya más relajada, Cande Tinelli compartió en su cuenta de Instagram una sentida reflexión de su fiesta de casamiento con el músico. “Anoche no fue una noche normal. Algo especial había en el aire. Se respiraba paz, amor, felicidad, y mucha emoción”, arrancó la artista.

“Todo fue perfecto. Como tenía que ser. Lugar, familia, amigos, mis bebés de cuatro patas. Mi corazón explota de felicidad. Tuvimos una sobredosis de amor entre todos. Se sentía en el ambiente”, avanzó la joven. Cande y su papá, Marcelo Tinelli, emocionado rumbo al altar. Instagram Cande Tinelli.

“Solo tengo palabras de agradecimiento a todos y todas. Mucha gente trabajo duro para que esto sea así de increíble. Ni de más, ni de menos. Todo era justo. Hermoso. Me llevo a mi almohada una profunda sensación de paz y alegría. En un universo ideal, desearía que todos los días de mi vida sean como anoche”, siguió.