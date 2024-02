Lucia Puenzo: "Parecen todos tuiteros que están sentados y nos gobiernan"

Este jueves estrenará Los Impactados, una película protagonizada por Mariana di Girolamo y dirigida por Lucia Puenzo. Este largometraje aborda un tema poco habitual que es cómo puede repercutir el impacto de un rayo en una persona, no solo en lo físico sino esta especie de "reseteo" mental que se plantea.

"El impacto de un rayo que sufre Ada, durante una tormenta en el campo la reconfigura física y psíquicamente. Además de las secuelas visibles la inquietan una serie de extraños síntomas que no puede controlar: alucinaciones visuales y auditivas, descargas eléctricas y confusiones temporales que terminan alejándola de lo que fue su vida antes. Encuentra sostén en un grupo de impactados y el médico en quien confían ciegamente. Para Ada, el camino hacia la electrofilia será un viaje sin retorno", reza la sinopsis.

Lo cierto es que Los Impactados transita por distintos senderos y toca variedad de tramas desde el drama, thriller y hasta ciertos puntos de documental, convirtiéndola en una propuesta más que interesante. Claro está que los críticos también lo valoraron y por algo fue elegida para competir en la sección Horizontes Latinos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2023.

Lucia Puenzo, coescritora, coproductora y directora de la película dialogó mano a mano con MDZ contando cómo se fue gestando, pero también abordando temas como la actualidad cultural en el país y el avance -abismal- de la Inteligencia Artificial en el mundo del cine.

Mirá la entrevista completa con Lucia Puenzo

"Tal vez muchos de los que entren a ver Los Impactados creen que van a ver simplemente un thriller sobre un grupo de impactados adictos a la electricidad, pero es más que eso. Hasta podría haber sido una de superhéroes, porque tiene elementos sobrenaturales que pueden dar para eso, pero es una zambullida profunda en ese nivel de locura en el que se meten los que sobreviven, un impacto de rayos que yo al menos tampoco, ni sabía nada de todo eso que les pasa", cuenta Lucia Puenzo, hija de Luis, director argentino ganador del Óscar a mejor película extranjera en 1986 con su primer largometraje, La historia oficial.

"Ni siquiera sabía que hay una especialidad médica que estudian los impactos de rayos y no sabía de la exposición a la electricidad, que es un universo en sí mismo", confiesa la cineasta.

- Parte de la película te apareció cuando ya estaba filmada, la viste y decidiste agregarlo... ¿Te había pasado eso antes?

- Jamás, no me había pasado nunca. En general, mis guiones son bastante de hierro y más allá que ensayemos y busquemos, siempre termino filmando lo que estaba escrito. Ahora, después de ver toda una trama, llegué a darme cuenta que lo que era el backstory no estaba ni escrito ni filmado y era el corazón emocional de la película. Nunca me había pasado. Tuve la suerte de poder reunir a los productores, al elenco y que me apoyaran en volver a filmar una semana más y rápidamente, cuando filmamos se armó la película. Mariana di Girolamo interpreta a Amanda, la protagonista.

- ¿Te costó salir de ese guión de hierro?

- No, dije "acá falta esto, lo voy a hacer". No me di cuenta. En la isla de edición lo primero que hicimos fue poner cartelitos negros en cada lugar donde nos dábamos cuenta que faltaba algo fundamental a nivel que faltaba el clímax. Lo que faltaba no era algo menor, no era una subtrama y le conté mi visión al elenco, a productores y los convencí que era por ahí y lo filmamos.

- Lo destacado de la película es que no solamente narra la historia del cambio de vida, sino que va más allá porque te lleva a hablar de la fuerza de la mujer, de los cambios que puede generar física y psicológicamente.

- En realidad la fuerza de que se te parta un rayo en la cabeza es simbólica y hay muchas otras cosas que tienen la carga simbólica de que se te parta un rayo en la cabeza, un accidente, una muerte, una pérdida, un enamoramiento. Es algo que te fracturó la cabeza. A mí lo que me gusta es la potencia que tiene la idea de impacto que es algo muy médico hasta genético y científico, pero tiene una fuerza poética y simbólica enorme.

- ¿Te pasó en tu vida que algo te parta como un rayo, que te haya cambiado de un momento para el otro?

- Sí, me pasó muchas veces. Yo creo que son cosas súper privadas en la vida de la gente, muertes, pérdidas, separaciones, algún accidente y cosas así. Que realmente te das cuenta de que no te puedes engañar, que hay algo que cambió y que hay que frenar y repensar todo.

- ¿Y en la industria del cine, esto del avance de la tecnología, de inteligencia artificial y demás, crees que puede ser una especie de cambio a partir de otra cosa o siempre se va a mantener la esencia?

- La serie que estoy haciendo para Paramount es sobre el espectro emocional de la inteligencia artificial. Hicimos un postgrado en Inteligencia Artificial que no sé cómo explicar a qué nivel los asesores estaban en México con nosotros, y la verdad es que lo que está pasando es increíble. Obviamente todos estos ruidos que están habiendo en los despidos de altas jerarquías y demás es porque hoy lo que está pasando es que la inteligencia artificial general se empiezan a programar sola sin humanos y ahí el humano ni siquiera entiende la velocidad de lo que está ocurriendo y porque todos quieren llegar primero. Los Impactados estrena este jueves en todo el país.

- Hay un fuerte debate sobre el poder de la cultura en Argentina... ¿Cómo lo ves?

- Lo veo preocupadísima, veo que es inédito lo que estamos viviendo, que por algún arbitrario motivo el presidente eligió a todos los que hacemos cultura en la Argentina como enemigos simbólicos. La demonización del arte y de la cultura es inédito. Se está naturalizando la violencia institucional a los que pensamos distinto y es inédito que tengamos que salir en masa a defender a artistas como Lali por solo expresar sus ideas distintas. Me parece que el gobierno decidió que esto fuera una guerra sin ni siquiera convocarnos a un diálogo a todos los que pensamos distinto y es de mucha perversión lo que está ocurriendo. Se quiere confundir y desinformar a la gente que no es ni el cine ni de las artes, de que todos los que hacemos esto somos ladrones, que porque nosotros hacemos esto, no hay insumos en los hospitales. Hay una gran desinformación y confusión que parte primero de mucha perversión, pero ni siquiera de alto vuelo. Yo lo siento de mucha improvisación y de mucha confusión de roles, como si fueran todos tuiteros que están sentados y nos gobiernan. La mitad del país no quiere esto y creo que muchos de los que lo votaron se empiezan a dar cuenta que fueron absolutamente estafados.