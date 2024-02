El duro accidente que sufrió Agostina en la casa de Gran Hermano 2023: ¿Qué le pasó?

Once exparticipantes de Gran Hermano 2023 tuvieron la oportunidad de regresar a la casa este domingo. Muchos de ellos hicieron campaña para que el público los votara y así volver al programa. Pero hubieron jugadores que quedaron muy malparados frente a la audiencia, mientras se encontraban en la casa, y por esta razón no obtuvieron suficientes votos para regresar.

Tres exconcursantes tuvieron la suerte de reingresar al programa: Catalina Gorostidi, que recibió la mayor cantidad de votos; Joel Ojeda; e Isabel De Negri.

Catalina ingresó de nuevo a la casa de Gran Hermano 2023. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Catalina fue la primera de ellos que puso el pie nuevamente en la casa y sus compañeros se emocionaron al verla. En medio de todo ese furor por el regreso de Gorostidi, Agostina Spinelli fue corriendo a recibir a su amiga, pero terminó viviendo un accidente que se transmitió en vivo: se cayó en el camino.

"¡No! ¡Se mató!", comenzaron a decir sus compañeros; pero la joven rápidamente se recompuso y abrazó a Catalina. Más tarde, Santiago del Moro apareció en la casa y habló con Agostina sobre el accidente. "Agos, ¡casi te mataste", dijo el conductor entre risas; y ella le contestó: "Pero aterricé, ¡se me trabaron los pies!".

Así fue el accidente que sufrió Agostina al recibir a Catalina

Si bien la situación no pasó a mayores, el video de la caída se viralizó en las redes sociales en cuestión de minutos y los comentarios y memes no faltaron. "Pienso en la caída de Agostina y me vuelvo a reír", es uno de los comentarios que más se ha replicado en X (anteriormente Twitter).