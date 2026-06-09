El reconocido cantante que persiguió al Indio Solari, se llevó una respuesta inesperada y le compuso un tema

La dolorosa partida física de Carlos "Indio" Solari desató una ola de recuerdos y homenajes que trasciende al público general y atraviesa varios músicos de la escena nacional. Entre las anécdotas, destacó la de un reconocido colega que, mucho antes de llenar estadios y encabezar festivales por su cuenta, fue un adolescente más que vivió la experiencia ricotera.

Durante una reciente entrevista en BTV (América TV), Piti Fernández rememoró sus épocas de juventud siguiendo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con una mezcla de nostalgia y humor, el cantante describió lo que significaba asistir a los recitales en los estadios de Racing o River. "Era toda una experiencia ir a ver a Los Redondos en ese momento. Incluso si te robaban era como algo de 'wow, me robaron en Los Redondos, viví la experiencia completa'" , confesó entre risas.

El fanatismo del actual líder de Las Pastillas del Abuelo no se limitaba a comprar la entrada para los shows masivos. Como muchos jóvenes de la época, solía hacer guardia en la puerta de la sala de ensayo ubicada en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y 33 Orientales. Aquel lugar era un verdadero santuario del rock nacional de los años noventa, donde también ensayaban bandas como La Renga y Los Gardelitos, durante la icónica etapa de "Corneta" Suárez.

Fue en esa vereda porteña donde "el Piti" logró capturar un recuerdo imborrable. "Eran fotos de rollo, no había celulares. No era muy fácil sacarse una foto con el Indio" , relató el artista. En la imagen que atesora de aquel día, Fernández aparece junto a Solari y un amigo.

"Los tiempos cambian"

Embed - El Piti Fernández sobre el Indio Solari

Sin embargo, el tesoro más grande de esa jornada no fue la fotografía en papel, sino lo que ocurrió en el caótico trayecto de tres o cuatro metros que separaba la puerta de la sala de ensayo del remís que aguardaba al cantante. En medio del tumulto, con decenas de fanáticos intentando abrazarlo o agarrarlo del cuello para llevarse un recuerdo, Piti logró acercarse lo suficiente y le gritó una frase nacida de la admiración más pura: "No cambies nunca".

A pesar del alboroto y de estar siendo "cogoteado" por la multitud, Solari frenó su marcha, se dio vuelta un segundo y le dejó una respuesta letal, cortita y al pie: "Los tiempos cambian y uno cambia con los tiempos".

Esa contundente lección le quedó grabada al artista, a tal punto que terminó convirtiéndose en el motor de una obra propia. "Después de esa secuencia pude hacer una canción que se llama 'Cambios de tiempo', dedicada a esa pequeña secuencia que tuve en mi vida con el Indio", reveló.