El dato revelador que dio Norberto Marcos de la separación con Fátima Flores: “Cuando nos peleamos hubo…”

La actualidad muestra a una Fátima Florez feliz y absolutamente motivada viviendo una relación amorosa con el presidente Javier Milei. Sin embargo, la artista tiene que terminar su divorcio de Norberto Marcos. Y Ana Rosenfeld, reconocida abogada de famosos y que actualmente defiende a la actriz, sostuvo que si él quiere el 50% no habrá problemas, pero que ese es el límite.

Hace algunos días, Norberto Marcos le dio una nota a "El Debate del Espectáculo" en la que manifestó: "No tengo mucho para agregar en el sentido que no hay nada para discutir, tenemos en claro las dos partes qué es lo que hicimos. Yo no me adjudico nada, sino que lo que sostengo es que teníamos una empresa entre los dos que la hicimos crecer juntos. Eso es todo".

Luego, Marcos prosiguió: "Ahora yo quedé afuera de todo eso que construimos juntos y creo que eso requiere de una compensación. Después el resto, las propiedades, está todo muy clarito”.

Segundos más tarde, y en relación a si está desilusionado o dolido con la persona que fuera hasta hace poco tiempo su esposa, Norberto indicó: “Son temas muy duros. Seguramente no es la forma que a mí me hubiera gustado que esto se terminara, pero la vida se presenta así y hay que aceptarla como viene. En cuanto a Rosenfeld, es su abogada y está bien, acá no hay que echarle la culpa a terceros".

Siempre sincero y muy medido en cada declaración que brindó, Norberto continuó: "Es una cuestión de nosotros dos. Posiblemente haya culpa de otros terceros que han influido en todo esto que pasó”.

Fátima y Milei visitaron a Mirtha

Por último, Marcos analizó lo que piensa sobre lo que influye actualmente en la vida de Fátima: "En el momento que nos peleamos hubo mucha gente que influyó. Esto es algo que me guardo para mí. Gente que tenía que ver con nuestro día a día. Igual no quiero hablar de ella, porque a mí me preguntan de ella, pero a Fátima de mí no”. A lo que, de forma contundente, la conductora Denise Dumas acotó: “Porque ahora ella no da notas”.