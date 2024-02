El cambio de última hora de la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin

Hace semanas que los 400 invitados a la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin se están preparando para el súper evento que se celebrará el sábado 24 de febrero, en una estancia en las afueras de Exaltación de la Cruz bajo estrictas normas de seguridad.

Si bien los novios son reacios a dar información de cómo será la fiesta en la que darán “el sí”, se supo que habrá muchas sorpresas, comida peruana, cambios de vestido para Cande Tinelli y de outfit para Coti Sorokin, pet friendly y que nadie podrá hacer uso de sus celulares.

Y en las últimas horas, los invitados fueron informados de un cambio de horario del convite, fuera de planes. Así lo dijo Ángel de Brito en LAM, al contar lo que se enteró en el grupo de WhatsApp al que los novios lo agregaron, un canal de difusión acotado que crearon para mantener a sus invitados al tanto de todo.

"Cande Tinelli hizo un grupo con los invitados, pero yo sólo conozco a cinco. Y nos avisó que se adelantaba la ceremonia y que no se suspende por lluvia", arrancó el conductor de América, que por supuesto fue convocado al fiestón al que asistirán diversas figuras del mundo del espectáculo, la música y la política.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casarán el 24 de febrero. Instagram Coti Sorokin.

"El mensaje dice: 'Vení puntual. Tenemos tantas sorpresas que adelantamos el horario de la recepción a las 8 pm´”, transmitió De Brito, y comentó: “Primero habían dicho que era 8.30. ¿Pero, qué onda, metieron 30 sorpresas de 8 a 8.30 que hay que ir tan temprano?". A continuación, el conductor opinó que esta modificación del horario de la ceremonia era para que todos “vayan puntuales” y no haya rezagados.

Y luego dio algunos detalles del grupito al que lo sumaron: “Me encontré con un grupo de desconocidos que no sé quiénes son. Me encontré con una tal Guille, que no creo que sea Valdés. Después está una couch, está Lizardo que siempre está en todas las listas, Momi, la maquilladora de Lali y Natalia Antolín".

Cande Tinelli festejó su despedida de soltera familiar en la casa de su papá, Marcelo Tinellli. Intagram Marcelo Tinelli.

Soledad Aquino habló del operativo de seguridad en la boda de Cande Tinelli

Soledad Aquino anticipó días atrás en Socios del espectáculo el impresionante despliegue de seguridad que los novios dispusieron para su boda. Ni Cande ni Coti quieren cholulaje, así que prohibieron terminantemente el uso de celulares durante el evento.

“Va a haber una persona con un láser”, dijo la mamá de Cande y Mica Tinelli y explicó: “Va a estar controlando los celulares. No fotos, no videos, nada. Está prohibido, va a haber un control tremendo, que me parece bárbaro. Datos no van a dar, ni van a hacer prensa. Nada”.