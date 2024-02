Mica Viciconte mandó al frente a Fabián Cubero por un desagradable hábito de la convivencia

Mica Viciconte es una mujer que no se guarda nada y que no tiene drama en mandar al frente a cualquiera que se maneje, según ella, de manera impropia. Y en los últimos días, quien la ligó fue Fabián Cubero, que no se salvó de quedar escrachado en redes por una desconsiderada actitud.

Así, a semanas de que estallara el rumor de que la pareja transita una crisis, Mica Viciconte mostró a sus 3,7 millones de seguidores de Instagram la indignante costumbre que tiene Fabián Cubero cuando termina de bañarse que para algunos, con el tiempo, puede convertirse en causal de divorcio.

Mica y Poroto tienen una gran relación pero hay detalles de la convivencia que indignan a la marplatense. Instagram Mica Viciconte.

Es que Poroto Cubero tiene 45 años pero todavía se comporta como si fuera un adolescente y eso a la marplatense la enloquece. ¿Qué hizo el ex futbolista de Vélez Sársfield? Lo peor que se puede hacer en un baño: dejar todo tirado y en pésimas condiciones.

“Decime que es joda... ¿no?”, estalló la panelista de Ariel en su salsa en una de sus historias, arrobando al papá de su hijo Luca en la foto en la que se ve el desastre con el que se encontró tras el paso del hombre por la ducha.

Mica Viciconte mostró la prueba del delito de Fabián Cubero en sus redes.

Toallas tiradas en el piso, un toallón encima de la bacha del lavatorio y ropa interior sucia abandonada a su suerte sobre el revestimiento de porcelanato fue el cuadro desastroso que vio la rubia al entrar al baño. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar.

El día en el que Mica Viciconte habló a fondo sobre su crisis con Cubero

A finales de enero, en medio de sus vacaciones en Mar del Plata, Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron a fondo de la supuesta crisis que atraviesan, especialmente en el último tiempo, al calor de los presuntos problemas económicos que se sumaron a los roces por la construcción de su nueva casa en un exclusivo barrio de Buenos Aires.

Lejos de evitar el tópico, Micaela bromeó con el cronista de Intrusos y sostuvo: "Vinimos separados, básicamente. Dijimos: ‘vos andá en un auto y yo voy en el otro’". Pero Poroto intervino para clarificar cualquier duda de esa posibilidad de transitar por una separación: "No hubo nada".

Mica y Cubero enfrentaron versiones de crisis desde sus vacaciones en Mar del Plata. Instagram Fabián Cubero.

Con un entendimiento del juego, de todo lo que implica la fama, esa mirada constante de la opinión pública sobre sus hombros, Viciconte ratificó de forma tajante: "Nos separaron 20 veces y también me inventaron 20 embarazos, así que todo puede pasar".

El cronista intentó justificar los motivos sobre los que se conjeturó de un distanciamiento de los tortolitos y lo vinculó con las fotos que se vieron de Mica en el terreno donde construyen su nueva casa. Ante eso, Mica sostuvo: "Fui un montón de veces porque, cuando estás haciendo una obra, si no estás un poco presente, es medio...".

Y luego ahondó: "Además, como tenemos un nene chiquito, a veces él se queda con Luca y voy sola". En tanto que Cubero manifestó: "A su vez, por temas de laburo, a veces ella puede ir en un horario y yo en otro. Así que nos vamos turnando para que haya siempre alguien en la casa".