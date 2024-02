Luis Brandoni respalda a Lali Espósito: esto dijo

Al igual que Donald Trump, Javier Milei también eligió una cantante, como Lali Espósito, para manifestar su desprecio hacia las expresiones artísticas. Lo hace abiertamente por televisión para que tenga mayor repercusión y con un ensañamiento que deja en pañales al expresidente de Estados Unidos. Sin embargo, numerosos artistas han dado su apoyo a Lali, como lo hizo recientemente Luis Brandoni.

Fue en el mes de agosto cuando Lali Espósito expresó en X: “Qué peligroso, qué triste” , horas después de que Javier Milei ganara las primarias. Muchos no vieron venir lo que se convertiría en una estrategia del actual presidente ante la disidencia. “Perdón, no sé quién es (Lali), yo escucho a los Rolling Stones”.

Javier Milei etiquetó a Lali Espósito.

Ese fue el inicio de una asimetría injustificada. De hecho, en una de sus últimas entrevistas, Javier Milei etiquetó a Lali Espósito con el feroz adjetivo “Lali Depósito”, insinuando que la artista “roba el plato de comida a la gente para hacer propaganda política” al cobrar por su trabajo.

Es por ello que numerosos artistas salieron en defensa de Lali Espósito. En una entrevista para el programa Intrusos, Luis Brandoni calificó como un “error del presidente” criticar a la cantante. De hecho, señaló que esa pelea solapó otras discusiones más importantes que tienen que ver con el país.

Mira el video

“De los recortes no se habló más, porque parecía que iban a terminar con todo y no terminaron con nada. No ocurrió ni va a ocurrir”, señaló Luis Brandoni, y luego continuó: “La verdad que lo que hizo el presidente… meterse con Lali, fue un error tremendo y sin sentido”, dijo.