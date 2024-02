La preocupación de Jorge Lanata por lo que podría pasar en marzo o abril en el país

Este jueves en su programa radial, Jorge Lanata admitió que está preocupado por lo que pueda pasar en el país en los meses de marzo y abril por el impacto de la inflación y el ajuste en la población, que ha profundizado la alarmante crisis que atravesamos. "Hay como un aire de fatalidad, respecto de marzo, abril. La gente que te dice que llega hasta acá, no llega hasta acá".

Luego, Jorge Lanata siguió reflexionando sobre la crisis y un posible agravamiento de la situacion al remarcar: "Me preocupa que llegue, creo que va a llegar, pero me preocupa que llegue".

Por su parte, en el panel de Jorge Lanata, Marina Calabró se mostró esperanzada con la idea de que se revierta el ciclo y que el ajuste se vea reflejado en una inflacion en tendencia descendente.

Jorge Lanata puso en duda el curso de la inflación y el tiempo en que se extenderá esta crisis que profundiza el gobierno de Javier Milei. Foto: EFE.

Por su parte, Jesica Bossi planteó la duda respecto a lo que pasará con la clase media, y la clase media baja luego de meses de quemar ahorros para paliar la crisis. "Los demás abajo, hace años que se vienen arreglando con nada, con las migajas que les da el Estado, o con la changa o la informalidad. Eso va a ser vivir con la misma mie... Pero la clase media baja no tiene un margen para sobrellevar varios meses en adelante, van a quedar en el camino".

Además, más allá de la crisis que transita el país, Jorge Lanata recordó que avizoró la llegada de otro país en los comicios. “Cuando fue esta elección, estábamos en la tele transmitiéndola y yo dije que estábamos frente a otro país. Ahora nos estamos dando cuenta de cómo es o de cómo va a ser ese país Y el problema es que a mí no me sirve”, sentenció el conductor.

Luego, el periodista agregó: “Suponete a mí me va bien, ganó bien, me fue bien antes, me va a ir bien después. O sea, no tengo ese problema realmente. Ahora, no me sirve tener un Mercedes en una villa. ¿Me entendés? No me sirve no poder salir del auto. Es una locura”.

Finalmente, al referirse a la crisis y la inflación Jorge Lanata expresó: "Lo que a mí me da angustia del futuro, digamos, es que vamos a estar 80-20. Va a haber 80 de pobreza, ya hoy hay 60. Yo realmente no creo que la inflación baje un dígito tan rápido. No me lo creo. Ojalá me equivoque y baje. Pero yo no me lo creo. Eso más allá de todos los que compiten para que esto no pase, que también va a haber. Ya hay hoy y va a haber después”.