¿Rompió un código? El desubicado vestido de la hijastra de Pampita

La constelación familiar de Pampita se ha expandido, con la incorporación de nuevas relaciones personales de extrema cercanía y complicidad que se produjo por el casamiento que celebró, hace un tiempo, con Roberto García Moritán, para sumar más vínculos.

Dentro de esos lazos políticos, pero sobre todo amorosos, Carolina Ardohain demostró una energía muy compinche con una de las hijas de su marido: Delfina García Moritán. Esta adolescente con la que se mostró en diversas publicaciones de redes sociales.

La joven posee una característica similar a la famosa, que refiere al interés y dominio de la materia de la imagen, de la indumentaria y el gusto por los vestuarios. De hecho, la hija del político elevó su perfil digital, ya que aprovechó el impulso de esas publicaciones con Carolina para aumentar sus seguidores.

Delfina construyó una identidad en las redes sociales que se entrelaza con las recomendaciones de looks, le encanta exhibir sus elecciones y ha logrado instalarse como una especie de it girl, ese concepto que refiere a las jóvenes que apuestan a las combinaciones de prendas modernas.

En ese sentido, la hijastra de Pampita acaba de protagonizar una controversia, al menos un pequeño debate por su vestimenta para un casamiento. Evidentemente, la adolescente formó parte de una celebración en familia, con su madre Milagros Brito y le compartió a su comunidad el atuendo.

La hijastra de Pampita fue una boda vestida de blanco

Lo particular del caso se centró en que se enfundó en un vestido enteramente blanco. ¿Entonces? Las reglas no escritas sostienen que las damas no deben asistir al evento con el mismo color que la novia, la protagonista absoluta de la noche, por eso se activó una polémica.

La hija de Roberto se calzó una prenda muy sofisticada, que se destacaba por su diseño muy elaborado, en el que brillaba la espalda libre y la posibilidad de marcar toda la figura con esa tela muy pegada al cuerpo. Una apariencia muy bien pensada y que le quedaba espectacular.

Evidentemente, a raíz de los posteos que se compartieron en las redes, la consigna de la velada constó de presentarse en ese color, ya que todas las mujeres acudieron con looks en ese tono. De ese modo, se desbarató inmediatamente las posibles críticas a la hijastra de Pampita.