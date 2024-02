Tras su escandalosa separación, Nicki Nicole rompe en llanto en pleno concierto

Desde hace unos días, Nicki Nicole se encuentra en el ojo del huracán debido a su escandalosa separación con Peso Pluma, quien fue captado en Las Vegas tomado de la mano con otra mujer mientras todavía era novio de la rosarina, lo que evidenció su infidelidad. Ahora, la cantante reapareció en público donde rompió en llanto en pleno concierto.

Cabe recordar que un fan captó a Peso Pluma en un video donde se lo ve tomado de la mano de una misteriosa mujer en un casino de Las Vegas luego de haber asistido a Super Bowl. Así fue que el material se viralizó en redes sociales dejando en evidencia al cantante. Esto provocó la reacción de los seguidores de Nicki Nicole quienes cargaron con todo contra el mexicano.

Durante su show, Nicki Nicole habló de sus sentimientos frente a sus miles de fans. Foto: Instagram/ Nicki Nicole

Asimismo, Nicki Nicole utilizó sus redes sociales para hablar de lo que había ocurrido, aclarando que ella se había enterado de la misma manera que sus fans, es decir, a través de las distintas plataformas digitales. “De donde no me respetan, me voy”, decía un fragmento del comunicado que compartió la rosarina.

Nicki Nicole rompe en llanto en pleno show

En uno de sus más recientes shows, Nicki Nicole rompió en llanto mientras hablaba de cómo se sentía en este difícil momento por el que está atravesando. “Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que además de ser artistas y tengamos que trabajar, somos personas y sentimos cosas. Que esté acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad”, confesó.

Nicki Nicole agradeció a sus fanáticos por el apoyo recibido. Foto: Instagram/ Nicki Nicole

”Se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder”, finalizó visiblemente conmovida.

Mira el video

La amante de Peso Pluma habló de Nicki Nicole

Tras el escándalo que se generó luego de que Peso Pluma apareciera tomado de la mano con una mujer en un casino de Las Vegas, la tercera en discordia habló sobre lo ocurrido y se refirió de manera despectiva hacia Nicki Nicole. “Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles. Quería venir acá a hablar de todo lo que está pasando”, dijo en una reciente entrevista.

Nicki Nicole fue ninguneada por la amante de Peso Pluma, quien dijo que no conoce a la rosarina. Foto: Instagram/ Nicki Nicole

“Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma, pero no soy española. No sigo las noticias españolas, no sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella”, concluyó la influencer.