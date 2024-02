Sebastián Almada reveló que estuvo cerca de la muerte por “apretarse un granito”

El humorista uruguayo Sebastián Almada le sacó cientos de sonrisas a los argentinos en su paso por el histórico Showmatch conducido por Marcelo Tinelli, donde compartió elenco con artistas como José María Listorti, Yayo Guridi, Pichu Straneo y se metió en el corazón del pueblo argentino.

Sin embargo, a sus 50 años continúa por la senda del humor pero en estos últimos tiempos tuvo que afrontar un duro momento cuando estuvo un mes en terapia intensiva y muy cerca de la muerte. En un programa de stream contó lo que debió vivir en estos últimos meses, acompañado siempre de su familia.

Sebastián Almada y su duro momento de salud que debió atravesar // Créditos: IG - @sebaalmadaok

En una charla distendida entre amigos, en el programa "Warda con estos", que se transmite por Youtube y por la plataforma Twitch, el humorista contó con total sinceridad, y detallando cada momento, cómo fue que casi pierde la vida por apretarse un grano que tenía en la nariz.

"Tenía un grano en la nariz, me lo apreté y me lo pinché con una aguja porque tenía pus", empezó contando el actor que formó parte los humoristas de Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli y fue parte de grandes momento icónicos de la televisión argentina.

Y continuó: "Me lo infecté. Me entró un Staphylococcus aureus, que es una bacteria, de ahí se me fue a la sangre y de la sangre a los pulmones en cuestión de dos semanas", continuó Almada, mientras describía la pesadilla que experimentó solo por apretarse un grano.

Luego, se explayó y agregó que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para sacar la infección alojada en los pulmones y la pleura: "Me tuvieron que operar para sacar todo el pus que tenían el pulmón y en la pleura, pero claro no encontraban el problema", explicó.

Sebastián Almada se recuperó de una terrible afección que lo condujo al borde de la muerte // Créditos: IG - @sebaalmadaok

El humorista siguió relatando: "La infección siguió creciendo, creciendo y creciendo. Estuve un mes en terapia intensiva", recordó al revelar que los médicos tardaron en encontrar el antibiótico correcto para su caso por lo que estuvo muy cerca de la muerte en estos últimos meses.

Y para cerrar comentó: "Estuve un mes en terapia intensiva y cuando encontraron el antibiótico, porque buscaban y no la pegaban y no le pegaban... Cuando lo encontraron fue tremendo, me salvaron la vida". Finalmente, esta historia de terror tuvo final feliz y ya se prepara para volver al ruedo con todo.