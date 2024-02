Video: la irónica forma en la que Lali Esposito se burló de Javier Milei

Sin dudas son los protagonistas de los últimos días, dado que durante la semana pasada se produjo un fuerte cruce entre Lali Espósito y Javier Milei, luego que el Presidente criticó a la artista de formar parte de shows masivos financiados con dinero de estados provinciales. En este contexto, una multitud salió a respaldar a la cantante, entre los cuales se encuentran grandes figuras de la cultura argentina.

Las redes sociales fue el ring de batalla principal. Si bien Javier Milei habló en una entrevista, Lali Espósito eligió subir un contundente posteo en su perfil de Instagram para responderle: "Hola a todos y a todas. Dado los hechos de público conocimiento quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro Presidente. Para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Les quiero agradecer a todos su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien”, comenzó.

Lali Espósito y Javier Milei, protagonistas de un fuerte cruce en redes sociales // Crédito: Internet

Luego, la artista decidió hacer un descargo acerca de su participación en conciertos, como el Cosquín Rock, de la provincia de Córdoba, ya que el Mandatario la acusó de cobrar una cifra millonaria por cada participación, por lo que Lali Espósito lanzó: “Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción”.

Y agregó: “Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”.

Antes de finalizar, la cantante pop dejó en claro su postura política al respecto. “Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto”.

Sin embargo, este sábado a la noche, Lali Espósito participó de un show de disfraces junto a otros artistas con motivo del Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires. En medio del fervor de la gente que entonaba: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei”, la artista se quedó quieta, mirando a sus espectadores. Aprovechó para tomar agua de una botella y con el micrófono en la mano, pronunció una frase de manera irónica: “Yo no salto, yo lo voté”.

Ante sus declaraciones, sus fans la ovacionaron brindándole apoyo tal como lo hicieron desde hace unos días cuando surgió la polémica entre ella y el Javier Milei.

Lali Espósito, una vez más, brilló sobre el escenario en el cual eligió un llamativo look con un vestido rojo de charol y una peluca negra con rulos hasta la cintura. Además, realizó un increíble momento con Fito Páez cuando ella interpretó 'Disciplina' y el cantante rosarino fue protagonista.