Mirtha Legrand contó al aire una tremenda infidencia de Mauricio Macri

Mirtha Legrand sorprendió a todos al contar una anécdota sobre Mauricio Macri. La diva reveló detalles del día que el ex presidente decidió retirarse de su programa al enterarse que debía compartir la mesa con Hugo Chávez.

Todo comenzó cuando Horacio Cabak le consultó a Mirtha sobre cuál de todos los presidente que visitaron su programa fue el menos tolerante a la crítica. "De la Rúa", respondió sin dudarlo.

Luego, Legrand se tentó al contar el disgusto que se llevó Macri: "El que estuvo en mi programa fue Chávez. Le hice una entrevista. Era muy simpático. Le gustaban los tangos", comenzó recordando La Chiqui.

"En ese momento, yo hacía una entrevista antes del almuerzo. Entonces, le hago una entrevista y me dice ‘mire, había avisado al equipo que no me quedaba a almorzar’. Pero después me dice ‘estuve tan cómodo en la entrevista que me voy a quedar a almorzar’", agregó.

"Estaba Macri, y cuando se entera de que iba a comer Chávez se va. Se va del estudio. Se va a un boliche. ¡Ay, las cosa que cuento!", dijo la diva muerta de risa.

Mirtha Legrand y Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, en 2003 (Archivo Clarín).

"Se va a un boliche que había en la esquina del canal. Un boliche, un almacén, digamos. Y no quería volver al estudio. Entonces, Rottenberg, que era el productor del programa, le dijo ‘volvé, volvé al canal, al programa porque queda un asiento vacío’. Finalmente vino, se sentó y Chávez lo conquistó".