Nicki Nicole reaparece en redes sociales con un contundente mensaje

Sin lugar a dudas, una de las noticias que sacudió al mundo del género urbano latino fue la escandalosa separación de Nicki Nicole y el cantante mexicano Peso Pluma, quienes se habían convertido en el último tiempo en una de las parejas más queridas y seguidas de la industria musical. Luego de anunciar su ruptura, la cantante argentina se había alejado de las redes sociales, sin embargo, ahora reapareció con un contundente mensaje.

Justo antes de festejar el Día de San Valentín, Nicki Nicole utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que había terminado con Peso Pluma luego de enterarse a través de las redes que el artista mexicano le había sido infiel con una influencer llamada Sahar Sonia. “De donde no me respetan, me voy”, decía un fragmento del comunicado que compartió la rosarina.

Tras la infidelidad de Peso Pluma, Nicki Nicole dio por terminado su noviazgo con el mexicano. Foto: Internet

El hecho de infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole generó la reacción de los fanáticos, quienes le demostraron a la cantante su apoyo con miles de mensajes con muestra de cariño. Asimismo, los fans chilenos tomaron partido por la rosarina advirtiendo al artista mexicano que no se presente al Festival de Viña del Mar.

Así es que, luego del escándalo, Nicki Nicole tuvo unos días sin aparecer en las redes sociales, y ahora, luego de expresarle su apoyo a su colega Lali Espósito tras los ataques del presidente argentino Javier Milei, la rosarina volvió a pronunciarse con un mensaje dirigido a quienes estuvieron a su lado en este complicado momento.

El mensaje con el que reapareció Nicki Nicole. Foto: Nicki Nicole

“Una vez más, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”, escribió la cantante en un grupo de difusión que tiene con sus fans, donde constantemente brinda información sobre sus proyectos profesionales.

La amante de Peso Pluma habló de Nicki Nicole

Tras el escándalo que se generó luego de que Peso Pluma apareciera tomado de la mano con una mujer en un casino de Las Vegas, la tercera en discordia habló sobre lo ocurrido y se refirió de manera despectiva hacia Nicki Nicole. “Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles. Quería venir acá a hablar de todo lo que está pasando”, dijo en una reciente entrevista.

La amante de Peso Pluma habló de Nicki Nicole de manera despectiva. Foto: Instagram/ Nicki Nicole

“Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma, pero no soy española. No sigo las noticias españolas, no sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella”, concluyó la influencer.