Nicki Nicole habló por primera vez de la infidelidad de Peso Pluma

Nicki Nicole viene atravesando días muy difíciles. Desde hace unos días se dio a conocer que su novio, Peso Pluma, le estaba siendo infiel, motivo por el cual decidió separarse de inmediato. Lo peor es que ella se enteró de la misma forma que el resto: por redes sociales.

Luego de haber estado varios meses juntos y tras oficializar su noviazgo en las redes sociales, el vínculo entre Nicki Nicole y Peso Pluma llegó a su final luego de que se filtraran unas imágenes del mexicano con otra mujer. Fue un verdadero escándalo.

El video se volvió viral rápidamente, y comenzó a circular en las redes sociales hasta llegar a los ojos de la cantante. La historia en concreto tuvo lugar el domingo pasado tras el Super Bowl de Las Vegas, donde se lo puede ver al intérprete de regional mexicano en un casino muy cariñoso y de la mano con una joven.

Ante esto, la cantante argentina escribió un contundente posteo: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Así, la historia de amor de Nicki Nicole llegó a su final, recordando que habían blanqueado su romance en octubre del año pasado. Fue tema de conversación no sólo en todos los portales, sino también en las redes sociales.

Sin embargo hay más. Y es que, cuando todo parecía haber quedado ahí, se filtró una serie de nuevas imágenes y videos del artista de aquella misma noche que habría engañado a la cantante de Otra noche, aunque con otra mujer, diferente a la del casino.

Nicki Nicole se enteró de las infidelidades de Peso Pluma de la peor manera.

En este contexto, Nicki Nicole no ha podido ocultarse de todos los flashes y obviamente debió seguir con sus labores profesionales. Es por eso que, en un reciente concierto que dio en Guatemala, habló por primera vez de la ruptura con su ahora expareja.