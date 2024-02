Las fotos del encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con Harry y Meghan, los duques de Sussex

Se están viralizando en estas horas unas fotos del encuentro que mantuvieron Luisana Lopilato junto a Michael Bublé con el Príncipe Harry, duque de Sussex de Gran Bretaña, y su esposa Meghan, duquesa de Sussex.



La actriz argentina y el cantante canadiense fueron invitados a un evento deportivo realizado en Vancouver, Columbia Británica, en Canada. La pareja real los eligió para presenciar el tercero y último día de la celebración de los Juegos Invictus One Year To Go.



Del evento también formaron parte Las Fuerzas Armadas Canadienses y ex alumnos de Invictus en el Centro Comunitario Hillcrest en Vancouver, por lo que el encuentro se dio en el marco de una jornada realmente importante y destacada.

El Príncipe Harry probó el curling en silla de ruedas junto a Michael Bublé, mientras que la duquesa Meghan y Luisana Lopilato se quedaron a un costado de la pista para aplaudir y ovacionar a sus maridos.

En las fotos que están recorriendo las redes sociales, los medios del espectáculo y los principales portales internacionales muestran a la pareja real como a la actriz y al cantante muy sonrientes y disfrutando del evento.



Si bien todo parecería perfecto en la vida de Harry y Meghan, los concreto es que en los últimos días estalló un escándalo a su alrededor a conocerse que la pareja británica decidió cambiarles el apellido a sus hijos, Archie y Lilibet.

En la página web de los duques de Sussex, sus hijos ya no figuran con el apellido Mountbatten – Windsor, que tradicionalmente acompañó al nombre de los descendientes de Isabel ll y Felipe de Edimburgo. Ahora, los niños de cuatro y dos años se mencionan simplemente con el título de príncipe y princesa, respectivamente.



A pesar de estas controversias y escándalos de estas últimas semanas para Harry y Meghan, se tomaron el tiempo para compartir de un encuentro especial con Luisana Lopilato y Michael Bublé em la celebración de los juegos Invictus One Year To Go.

