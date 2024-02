Daniel Osvaldo se burló de Yanina Latorre y tuvieron un fuerte cruce

Con un breve comunicado Yanina Latorre anunció desde su cuenta de Instagram su separación del ex futbolista Diego Latorre. Después de más de dos décadas juntos con dos hijos en común, la pareja decidió ponerle fin a los rumores. Aunque las causas no se conocen muchos internautas han hecho cualquier tipo de especulaciones y uno de ellos fue Daniel Osvaldo.

El también exfutbolista Daniel Osvaldo aprovechó la ocasión y, al parecer, a modo de venganza, le pegó duro a la periodista de Los Ángeles de la Mañana. A través de su cuenta de Instagram acompañó un mensaje con emojis de risas: "¿Y ahora cómo se llama ? Se quedó sin apellido #todo vuelve".

Sin embargo, el escándalo no quedó ahí ya que Daniel Osvaldo grabó un video burlándose de Yanina Latorre. "Buenas buenas. Alguien si me saca esta inquietud. Claudia siempre fue Villafañe, nunca fue Claudia Maradona. Antonela siempre fue Antonela Roccuzzo, nunca fue Antonela Messi y Yanina ahora cómo se llamará".

Mira el video

Daniel Osvaldo fue contundente y soltó: "Alguien que me saque esta duda, porque se quedó sin huevitos de dónde colgarse. Qué bárbaro, cómo se llamará ahora, besos Yani, quiero saber tu apellido". En otra historia señaló: "Llamado a la solidaridad un apellido para Yanina".

La burla de Daniel Osvaldo.

Después de esto Yanina Latorre solamente con ver la primera historia de Daniel Osvaldo inició un fuerte cruce. La periodista hizo su descargo en El observador 107.9. "Atendeme pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncia violencia de género, no mantenés a tus hijos y vos me decís a mí que me quedo sin apellido. No tenés dignidad, no tenés vida no tenés nombre sos un inútil sin solución".

Yanina Latorre visiblemente enojada sacó los trapitos al sol de Daniel Osvaldo y habló de sus conflictos con relaciones pasadas. La panelista señaló que Daniel Osvaldo se fue con Jimena Barón y luego la dejó por Militta Bora llorando en la televisión. Lo acusó de que ambas denunciaron por violencia de género y económica y también me mencionó a Giannina Maradona con la que iba y venía a su antojo. "Le diste ilusiones a Jimena Barón, la metiste en tu casa en pandemia, no ves a tu hijo Momo y no lo mantenés. Jimena Barón y Giannina Maradona eran amigas y vos a mí me hablas de que todo vuelve, te tiene que volver a vos pedazo de... Te mando un beso".