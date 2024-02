La tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole hizo un video para dar su versión de los hechos: "No se quién es ella"

Peso Pluma está siendo el blanco de las críticas en las redes sociales al haber sido descubierto con otra mujer en Las Vegas, Estados Unidos. Hace más de una semana, el cantante mexicano asistió a la 66ª edición de los Premios Grammy junto a su pareja, la artista argentina Nicki Nicole. Pero después de que las imágenes del intérprete de Bellakeo se volvieran virales, Nicki comunicó a través de una historia en su cuenta de Instagram (@Nicki.nicole) su separación del artista.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki", expresó la cantante en la red social.

Peso Pluma junto a Nicki Nicole en los Premios Grammy de este año. Créditos: Instagram Plunickinews.

Toda esta situación causó revuelo, al punto de que los internautas habrían dado con la supuesta "tercera en discordia": Sahar Sonia, una influencer (@Saharsoniaa) que muestra su lujosa vida llena de viajes. Hasta este miércoles, su perfil de Instagram contaba con más de 40 mil seguidores, pero con este escándalo, su cuenta ascendió a casi 90 mil seguidores.

La mujer ha recibido una catarata de críticas, lo que la ha llevado a limitar los comentarios en sus publicaciones, además de que dijo: "No creas todo lo que escuchas en los medios de comunicación. Siempre hay dos versiones de la historia".

Esto fue lo que dijo Sahar en Instagram sobre el escándalo de Peso Pluma y Nicki Nicole

Pero este miércoles, Sahar aprovechó su momento de fama para dar su versión de los hechos con un video en Instagram. "Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Angeles. Quería venir a acá a hablar de todo lo que está pasando", empieza diciendo la mujer en el audiovisual.

"Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo se quién es Peso Pluma, pero no soy española, no sigo las noticias españolas, no sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No se quién es ella (Nicki Nicole), pero les pido que paren con el bullying, porque no es el tipo de persona que soy. Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo", declaró Sahar.

"Eso es todo lo que quiero decir por ahora. Y espero que disfruten el resto de su día", dijo la mujer para concluir.

Sahar habló en Instagram sobre esta situación. Créditos: Instagram Saharsoniaa.

Por el momento, Peso Pluma no ha hablado al respecto de esta infidelidad.