Se conoció el nombre de la mujer con quien Peso Pluma engañó a Nicki Nicole

Este martes, las redes sociales explotaron. Y es que se comenzaron a difundir videos y fotos de Peso Pluma agarrado de la mano de otra mujer que no era Nicki Nicole, en Las Vegas, Estados Unidos. Esto despertó la ira de cientos de internautas, quienes repudiaron la actitud del cantante mexicano.

Sin embargo, todos estaban a la espera de que alguno de los dos, Nicki Nicole o Peso Pluma, dijera algo al respecto. Unas horas después de que el material se volviera viral, la cantante se pronunció a través de sus historias de Instagram (@Nicki.nicole) y habría confirmado su ruptura con el músico.

El video que se difundió en las redes de Peso Pluma junto a otra mujer

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki", fue el comunicado que realizó la artista.

La infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole fue el tema del día y si bien las críticas abundaron, muchos internautas se abocaron a la tarea de lograr saber quién fue la mujer que es señalada como "la tercera en discordia".

Marcia Frisciotti compartió la novedad publicada por LoMasPopu. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

La página de Instagram LoMasPopu (@lomaspopucom) compartió en sus historias algunas imágenes de la mujer con quien habría estado el cantante y dio su nombre. "Por el pelo y la cartera, 'la otra' sería una tal Sonia Sahar", escribió la cuenta junto a varias fotografías de la mujer.

Sonia Sahar cuenta con más de 44 mil seguidores en Instagram. Créditos: Instagram Saharsoniaa.

La mujer comparte fotos de sus viajes. Créditos: Instagram Saharsoniaa.

Sonia Sahar (@Saharsoniaa) es una influencer que comparte con sus miles de seguidores fotos de su lujosa vida, llena de viajes. En su descripción de Instagram, la mujer indicó que es una "investigadora privada". Sin embargo, con el correr de las horas, esto fue eliminado. Asimismo, también había incluído un link de una página donde vende contenido para adultos, que también borró de su descripción más tarde. Muchos usuarios de la red social de fotografía la compararon con la familia Kardashian.

El mensaje que publicó Sonia Sahar en sus historias de Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Saharsoniaa.

Y aunque Peso Pluma no ha emitido ninguna palabra al respecto, Sonia Sahar si lo hizo: "No creas todo lo que escuchas en los medios de comunicación. Siempre hay dos versiones de la historia". También limitó los comentarios en sus publicaciones.